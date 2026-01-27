A lo largo de una conversación de 50 minutos este lunes, el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, instó a su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, a que considere abrirle un espacio a Palestina en la Junta de Paz para Gaza que este último creó y que ahora lidera. Además, Lula señaló que la iniciativa debería limitarse “a la cuestión de Gaza”.
“En cuanto al Junta de Paz, propuse que el organismo presentado por Estados Unidos se limite a la cuestión de Gaza y otorgue un puesto a Palestina”, escribió el mandatario brasileño en la red social X sobre la llamada con Trump. De manera similar, reiteró “la importancia de una reforma integral de las Naciones Unidas, que incluya la ampliación del número de miembros permanentes del Consejo de Seguridad”.
Lula da Silva fue uno de los jefes de Estado invitados a ocupar un puesto en la Junta de Paz, pero aún no ha respondido a este ofrecimiento. La semana pasada, en un evento en Salvador, Brasil, criticó la iniciativa señalando que Trump quiere crear una nueva ONU para controlarla, de acuerdo a lo reportado por la estatal Agencia Brasil.
Al abordar brevemente la situación en Venezuela tras la captura del presidente Nicolás Maduro en una operación de Washington, Lula destacó “la importancia de preservar la paz y la estabilidad en la región y trabajar por el bienestar del pueblo venezolano”. Los líderes acordaron reunirse en Washington en una fecha aún no determinada de febrero para continuar con las conversaciones.
Relaciones tensas
En las últimas semanas, Lula y Trump han mantenido un contacto más estrecho desde su primera reunión oficial en octubre de 2025, la cual marcó un deshielo en las relaciones tras un período de animosidad desatado por el histórico juicio al expresidente brasileño y aliado de Trump, Jair Bolsonaro.
Como parte de este acercamiento, el Gobierno de Trump suspendió los aranceles del 40% para exportaciones brasileñas clave y levantó las sanciones contra un alto magistrado brasileño.
¿Qué es la Junta de Paz?
El pasado jueves, durante el Foro Económico Mundial en Davos, Trump presentó oficialmente la llamada Junta de Paz. Aclaró que, aunque su objetivo inicial era respecto a Gaza, su alcance no se limitará al enclave palestino, sino que trabajará en coordinación con la ONU para abordar otros conflictos internacionales.
“Estamos comprometidos a garantizar que Gaza esté desmilitarizada, bien gobernada y bellamente reconstruida. Será un gran plan, y ahí es donde realmente comenzó la Junta de Paz. Y creo que, a medida que tengamos éxito en Gaza, podremos expandirnos a otros temas”, sostuvo Trump en la ceremonia donde se firmó el acta fundacional de la medida. Agregó que “existe un enorme potencial con las Naciones Unidas”, y que la combinación entre la Junta de Paz y la ONU “puede ser algo muy, muy único para el mundo”.
Trump presidirá el organismo, que inicialmente incluyó como miembros fundadores a altos funcionarios de su gobierno y luego extendió invitaciones a decenas de jefes de Estado. Finalmente, líderes y ministros de 19 países firmaron el documento en Davos, entre ellos el presidente de Argentina, Javier Milei, y el de Paraguay, Santiago Peña. También rubricaron la carta fundacional los presidentes de Indonesia y Kazajistán; los ministros de Relaciones Exteriores de Türkiye, Marruecos, Arabia Saudita, Qatar y Jordania; y el primer ministro de Hungría, entre otros.
Ahora bien, no todos los gobiernos aceptaron la invitación. La iniciativa generó controversia ante el temor de que la ampliación del organismo derive en una estructura que en realidad compita con la ONU. Algunos países optaron por la cautela y evitaron confirmar su participación, mientras que otros, como Francia y Gran Bretaña, expresaron abiertamente su escepticismo sobre el propósito de la junta. En contraste, Türkiye —en una postura similar a la de varios países de Oriente Medio— subrayó que, en el marco de los esfuerzos por detener la ofensiva israelí en Gaza, considera relevantes todas las iniciativas orientadas a alcanzar la paz.