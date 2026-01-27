A lo largo de una conversación de 50 minutos este lunes, el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, instó a su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, a que considere abrirle un espacio a Palestina en la Junta de Paz para Gaza que este último creó y que ahora lidera. Además, Lula señaló que la iniciativa debería limitarse “a la cuestión de Gaza”.

“En cuanto al Junta de Paz, propuse que el organismo presentado por Estados Unidos se limite a la cuestión de Gaza y otorgue un puesto a Palestina”, escribió el mandatario brasileño en la red social X sobre la llamada con Trump. De manera similar, reiteró “la importancia de una reforma integral de las Naciones Unidas, que incluya la ampliación del número de miembros permanentes del Consejo de Seguridad”.

Lula da Silva fue uno de los jefes de Estado invitados a ocupar un puesto en la Junta de Paz, pero aún no ha respondido a este ofrecimiento. La semana pasada, en un evento en Salvador, Brasil, criticó la iniciativa señalando que Trump quiere crear una nueva ONU para controlarla, de acuerdo a lo reportado por la estatal Agencia Brasil .

Al abordar brevemente la situación en Venezuela tras la captura del presidente Nicolás Maduro en una operación de Washington, Lula destacó “la importancia de preservar la paz y la estabilidad en la región y trabajar por el bienestar del pueblo venezolano”. Los líderes acordaron reunirse en Washington en una fecha aún no determinada de febrero para continuar con las conversaciones.

Relaciones tensas