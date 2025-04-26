Con el legado de un pontificado de 12 años –marcado por la defensa de los migrantes, el medio ambiente y la justicia social–, el papa Francisco fue enterrado este sábado en la basílica de Santa María la Mayor, en Roma.

El féretro del primer pontífice latinoamericano llegó a bordo del papamóvil, recorriendo la ciudad ante miles de fieles que aplaudían emocionados, congregados en lugares emblemáticos como el Coliseo Romano y los Foros Imperiales.

La jornada comenzó temprano este sábado con un emotivo funeral en la plaza de San Pedro, donde unas 250.000 personas rindieron homenaje a Francisco, junto con presidentes, monarcas y primeros ministros de todo el mundo, entre ellos los presidentes Javier Milei, de Argentina; Donald Trump, de Estados Unidos; Volodymyr Zelenskyy, de Ucrania, Luiz Inácio Lula da Silva, de Brasil, y los reyes de España.

Durante la homilía en la misa de despedida, el cardenal decano Giovanni Battista Re destacó los "innumerables" esfuerzos de Francisco en defensa de los migrantes y refugiados, su constante llamado a la paz, y su atención a “los marginados”.

"Fue un papa en medio de la gente con el corazón abierto hacia todos" y prestó "especial atención" a "los últimos de la tierra, los marginados", subrayó.

Semanas antes de morir, el jesuita argentino había criticado con dureza la política migratoria que ha impuesto el nuevo gobierno de Estados Unidos, aunque esto no impidió que Trump, presidente de ese país, lo elogiara como un “hombre fantástico que amaba el mundo".

Además, el cardenal Re recordó la lucha del “santo padre” por la paz: "El papa Francisco elevó incesantemente su voz implorando la paz e invitando a la sensatez, a la negociación honesta para encontrar soluciones posibles" a las guerras, subrayó, entre aplausos del público.

Fervor popular: la carrera por un lugar en el funeral de Francisco

El fervor popular se hizo sentir desde la madrugada, con fieles llegados de todas partes del mundo, que procuraban asegurarse un buen puesto en el funeral.

"No fue solo el papa, fue la definición de lo que es un ser humano", dijo Andrea Ugalde, una fiel llegada desde Los Ángeles, a la agencia de noticias AFP. Ugalde, sin haber dormido esa noche, corrió tan rápido como pudo para ubicarse “en primera fila” en el funeral del papa Francisco.

"Cambió la Iglesia (...) defendió a los enfermos, a los sin hogar, a los pobres, a los animales. Valió la pena no haber dormido", expresó esta mujer que tan pronto supo la noticia de la muerte del papa compró un tiquete de Los Ángeles hasta Roma.

Miles de personas llenaron rápido los alrededores de la Plaza de San Pedro, donde se celebraría la ceremonia. Muchos de los asistentes eran jóvenes peregrinos con banderas y estandartes sobre los hombros, mientras sacerdotes vestidos de gala se arremolinaban bajo las majestuosas columnatas de la famosa plaza de Bernini.

Gabriela Lazo, quien condujo ocho horas con su esposo y tres hijos desde La Verna hasta Roma, durmió en su coche.

"Le tenemos tanta devoción, nos da mucha pena lo que le pasó porque lo llevamos en el corazón, un papa sudamericano", señaló a AFP esta peruana de 41 años.

Algunos dolientes rezaban rosarios y oraciones en silencio apoyados en las columnas, mientras otros posaban para fotos con camisetas con el rostro del papa y una paloma. Siempre la basílica de fondo.

"Fue muy difícil entrar", expresó Eloise Bird, una australiana de 38 años, que asistió con sus hijos, afirmando que "es una oportunidad única en la vida".