Kate Clow todavía recuerda aquella tarde en Sidyma, antigua ciudad de Licia y hoy el tranquilo pueblo montañés de Dodurga Asari en la provincia de Mugla, Türkiye.

Enclavado en la ladera sur del monte Crago, al noroeste de la desembocadura del río Janto y a medio camino entre Fethiye y Kas, fue allí, a finales de la década de 1990, donde Clow comenzó a trazar el mapa de lo que se convertiría en la Vía Licia.

Ella había seguido el último tramo del antiguo camino desde Janto , pasando junto a un sarcófago medianamente intacto –uno de los muchos cuyos ocupantes permanecen sin identificar– y un manantial salpicado de fragmentos de cerámica. Entonces, continuó hasta que las ruinas de Sidyma emergieron ante ella en pleno crepúsculo.

La acrópolis de Sidyma se recortaba contra un azul cada vez más intenso en el cielo, cabras salvajes agrupándose junto a las murallas del castillo, un momento que, según ella, capturó el espíritu del sendero, donde caminas por los mismos caminos que la gente usaba hace 2.000 años.

Clow recuerda cómo iban cambiando los colores mientras el sol teñía a Akdag –una montaña licia que se eleva a más de 3.000 metros– en tonos rosados y crema, y la luna ascendía sobre sus laderas cubiertas de nieve. Mientras caminaba bajo un plátano gigante en el centro del pueblo, pasó junto a la mezquita Asar Dodurga y los baños romanos pertenecientes a la antigua Sidyma.

Incluso ahora, Clow, de 76 años, dice que aquella tarde todavía resume lo que se siente en la vía Licia: un lugar donde la historia, el paisaje y la calidez humana convergen a lo largo del mismo camino.

“Cada paso es un paso a través del tiempo”, afirma.

Esa sensación de tiempo, lugar y hospitalidad, que alguna vez pareció personal, ahora se encuentra detrás de un título mundial.

La vía Licia, que se extiende desde la ciudad turística de Fethiye en la provincia de Mugla hasta las colinas sobre Antalya en la costa mediterránea de Türkiye, encabezó la lista de los “Caminos de senderismo más hermosos del mundo” hecha por la revista Time Out.

A finales de octubre de 2025, el medio británico elogió la ruta por su combinación de naturaleza, historia y amplias vistas al mar.

Los excursionistas, sin embargo, la describen en términos más personales: “Un camino que revela quién eres”, señaló uno de ellos.

Una antigua liga democrática

El sendero recorre más de 700 kilómetros, trazando la columna vertebral de la civilización licia , una cultura de 3.000 años de antigüedad conocida por establecer una de las primeras ligas democráticas del mundo.

Clow dice que la idea siempre fue “conectar los viejos caminos y las antiguas ciudades”, para que los caminantes modernos pudieran “seguir las mismas vías que alguna vez usaron comerciantes, soldados y aldeanos”.

A medida que avanzas hacia el este desde Fethiye, nombres como Letoon, Janto, Olimpos y Fasélide se leen como un catálogo de la antigüedad mediterránea.

En Patara, los excursionistas pasan junto al edificio del parlamento restaurado donde se reunía la Liga Licia, una de las democracias más antiguas del mundo con una Constitución y funcionarios electos.

“Te paras en esa asamblea y piensas: esto fue un modelo que impresionó incluso a los romanos”, dice a TRT World el antropólogo japonés Eisuke Tanaka, quien ha investigado la ruta durante más de una década. Más arriba en las colinas, aparece otra ciudad antigua, Pinara, con su panal de tumbas excavadas en la roca.

“Se siente como si la montaña estuviera llena de ventanas”, dice un guía local.

En las crestas cerca de Tlos, una antigua ciudad licia próxima al municipio contemporáneo de Seydikemer, la vista se extiende a través del valle de Janto. Mientras tanto, la ciudad más tranquila de Sidyma —ahora el pueblo donde Clow ha vivido durante más de 30 años— esconde sus templos y tumbas entre olivos y casas de piedra.

Más cerca del mar, los restos de otra ciudad antigua, Felo, y su puerto, Antifelo, resuenan sobre lo que hoy es Kas. A lo largo de la costa, los bajos muros de piedra de Pydnai se alzan entre las dunas, mientras que el castillo de Simena, conocido como Kalekoy, observa el tráfico de botes y los sarcófagos licios que yacen medio sumergidos en la bahía.

En la ciudad ahora llamada Demre, en la antigua Mira, los excursionistas serpentean entre tumbas excavadas en la roca y la iglesia asociada con San Nicolás.

En Fasélide, una de las ciudades antiguas más viejas, tres cuencas portuarias aún dan forma al agua, y más al este, las ruinas de Olimpos se extienden por el bosque a lo largo de un lecho fluvial que se abre al Mediterráneo. Se dice que en este paisaje Alejandro Magno pasó algún tiempo.

“Es como caminar por un museo al aire libre que no tiene paredes” dice Tanaka. “Prehistoria, clásico, bizantino, otomano: sientes esas capas con tu cuerpo, no solo con tu mente.” El Ministerio de Cultura y Turismo de Türkiye ha promovido durante años esta fusión de patrimonio y paisaje a través de caminatas guiadas y eventos de sensibilización.

Si las ciudades le dan a la ruta su narrativa, el terreno mismo proporciona el ritmo. “La vía Licia lleva diferentes texturas bajo cada paso”, dice Clow.