Irán reiteró este lunes que busca un “fin a la guerra impuesta” en lugar de un alto el fuego con Estados Unidos, rechazando treguas temporales e insistiendo en “garantías” para evitar que la guerra se reanude. Según medios estatales, el país transmitió oficialmente su rechazo a las propuestas de alto el fuego a través de los mediadores.

"Irán ha transmitido a Pakistán su respuesta a la propuesta estadounidense para poner fin a la guerra", informó la agencia de noticias iraní IRNA, sin detallar el contenido de la oferta. "En esta respuesta —planteada en diez puntos— Irán... ha rechazado un alto el fuego e insiste en la necesidad de un fin definitivo del conflicto", agregó.

Por su parte, más temprano, el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Teherán, Esmaeil Baqaei, afirmó en una conferencia de prensa en Teherán que cualquier pausa en los combates permitiría que los adversarios de Irán se reagrupen. “Una fecha límite no debe hacernos dudar ni un instante en defender nuestro país”, afirmó.

"Un alto el fuego significa crear una breve pausa para permitir que la otra parte reconstruya sus fuerzas y vuelva a cometer crímenes. Ninguna persona racional aceptaría tal curso de acción", agregó. El portavoz también dijo que Teherán tiene un conjunto de requisitos basados en sus intereses nacionales que ya se comunicaron a través de canales intermediarios, y que demandas anteriores de EE.UU., como el plan de 15 puntos, fueron rechazadas por ser “excesivas”.