Irán reiteró este lunes que busca un “fin a la guerra impuesta” en lugar de un alto el fuego con Estados Unidos, rechazando treguas temporales e insistiendo en “garantías” para evitar que la guerra se reanude. Según medios estatales, el país transmitió oficialmente su rechazo a las propuestas de alto el fuego a través de los mediadores.
"Irán ha transmitido a Pakistán su respuesta a la propuesta estadounidense para poner fin a la guerra", informó la agencia de noticias iraní IRNA, sin detallar el contenido de la oferta. "En esta respuesta —planteada en diez puntos— Irán... ha rechazado un alto el fuego e insiste en la necesidad de un fin definitivo del conflicto", agregó.
Por su parte, más temprano, el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Teherán, Esmaeil Baqaei, afirmó en una conferencia de prensa en Teherán que cualquier pausa en los combates permitiría que los adversarios de Irán se reagrupen. “Una fecha límite no debe hacernos dudar ni un instante en defender nuestro país”, afirmó.
"Un alto el fuego significa crear una breve pausa para permitir que la otra parte reconstruya sus fuerzas y vuelva a cometer crímenes. Ninguna persona racional aceptaría tal curso de acción", agregó. El portavoz también dijo que Teherán tiene un conjunto de requisitos basados en sus intereses nacionales que ya se comunicaron a través de canales intermediarios, y que demandas anteriores de EE.UU., como el plan de 15 puntos, fueron rechazadas por ser “excesivas”.
"Irán no duda en expresar claramente lo que considera sus demandas legítimas, y hacerlo no debe interpretarse como una señal de compromiso, sino como un reflejo de su confianza en defender sus posiciones", dijo Baqaei en la conferencia.
"Hemos formulado nuestras propias respuestas" y anunciaremos los detalles a su debido tiempo, agregó en respuesta a la pregunta de un periodista iraní sobre los esfuerzos en curso para lograr un alto el fuego entre Irán y Estados Unidos.
Asimismo, Baqaei también señaló que la posición de Irán es terminar el conflicto completamente, con la seguridad de que no se reanudará. “Nuestra demanda es el fin de la guerra impuesta, acompañado de garantías de que este ciclo maligno no se repetirá”, dijo.
“La garantía es precisamente esta: que el enemigo deba lamentar sus acciones de tal manera que ya no tenga el valor ni la audacia de actuar contra la soberanía de Irán”, afirmó.