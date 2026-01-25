Las fuerzas de seguridad sirias en la provincia nororiental de Raqqa liberaron a 126 reclusos de una prisión que había sido administrada por el grupo terrorista YPG, todos ellos menores de 18 años, informó el sábado la televisión estatal Alikhbaria Syria.

Citando a una fuente de seguridad no identificada, el canal señaló: “La seguridad interna liberó a 126 prisioneros de la cárcel de al-Aqtan en Raqqa, todos menores de 18 años”.

El ministro de Información, Hamza al-Mustafa, afirmó en la red social X, propiedad de una empresa estadounidense, que las imágenes publicadas por la Agencia Árabe Siria de Noticias (SANA) mostraban la liberación de los detenidos.

“Estos niños no son simplemente detenidos; son hijos e hijas a quienes se les robó la infancia. Deberían haber estado en escuelas y parques, no tras los muros de una prisión. Cada uno de sus rostros encierra una historia de miedo, separación e inocencia perdida”, añadió.

Al-Mustafa subrayó que “no existe consigna, justificación ni razón de seguridad que explique la presencia de un niño en una celda”, y afirmó que su situación “hiere la conciencia de la humanidad”.