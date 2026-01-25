NUEVA SIRIA
Fuerzas sirias liberan a 126 niños detenidos en una prisión administrada por las YPG en Raqqa
Las autoridades sirias liberaron a decenas de menores recluidos en una cárcel de Raqqa, calificando su detención por parte del grupo terrorista como una violación de los valores humanos básicos.
Familiares de detenidos liberados de la prisión de al-Aqtan se reúnen en Raqqa. / Reuters
hace una hora

Las fuerzas de seguridad sirias en la provincia nororiental de Raqqa liberaron a 126 reclusos de una prisión que había sido administrada por el grupo terrorista YPG, todos ellos menores de 18 años, informó el sábado la televisión estatal Alikhbaria Syria.

Citando a una fuente de seguridad no identificada, el canal señaló: “La seguridad interna liberó a 126 prisioneros de la cárcel de al-Aqtan en Raqqa, todos menores de 18 años”.

El ministro de Información, Hamza al-Mustafa, afirmó en la red social X, propiedad de una empresa estadounidense, que las imágenes publicadas por la Agencia Árabe Siria de Noticias (SANA) mostraban la liberación de los detenidos.

“Estos niños no son simplemente detenidos; son hijos e hijas a quienes se les robó la infancia. Deberían haber estado en escuelas y parques, no tras los muros de una prisión. Cada uno de sus rostros encierra una historia de miedo, separación e inocencia perdida”, añadió.

Al-Mustafa subrayó que “no existe consigna, justificación ni razón de seguridad que explique la presencia de un niño en una celda”, y afirmó que su situación “hiere la conciencia de la humanidad”.

En X, el portavoz presidencial Ahmed Muaffaq Zaidan calificó la detención como “un escándalo en toda regla perpetrado por bandas fuera de los límites del tiempo y el lugar”.

El viernes, el Ministerio de Justicia anunció que había asumido oficialmente el control de la prisión de al-Aqtan después de que los terroristas de las YPG se retiraran de ella, en el marco de la ampliación de la autoridad del Estado y la restauración de las instituciones para que operen bajo la ley.

El Ministerio del Interior también comenzó a revisar los expedientes de los detenidos.

Ese mismo día, el Ejército sirio anunció que sus unidades habían comenzado a trasladar a elementos de las YPG desde la prisión de al-Aqtan y sus alrededores en Raqqa hacia la ciudad de Ayn al-Arab, al este de Alepo, señalando que esto representa la primera fase de la implementación del acuerdo del 18 de enero, allanando el camino para que el gobierno asuma el control de la instalación.

FUENTE:TRT World
