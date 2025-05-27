El ministro de Relaciones Exteriores de Türkiye, Hakan Fidan, se reunió con el presidente de Rusia, Vladimir Putin, en Moscú, según informaron fuentes diplomáticas turcas.

La reunión comenzó a las 7:30 p.m., hora local, este lunes y duró aproximadamente 60 minutos, añadieron las fuentes.

También detallaron que en el encuentro se abordaron los esfuerzos recientes para poner fin a la guerra entre Ucrania y Rusia, así como los avances tras las conversaciones de paz celebradas en Estambul el pasado 16 de mayo.

Putin y Fidan además trataron asuntos bilaterales en los ámbitos de economía y energía.

Previamente, Fidan se había reunido con Vladimir Medinsky, asesor presidencial ruso y quien encabezó la delegación de Moscú en las negociaciones directas que sostuvieron Rusia y Ucrania en Estambul, por primera vez en más de tres años.