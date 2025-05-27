El ministro de Relaciones Exteriores de Türkiye, Hakan Fidan, se reunió con el presidente de Rusia, Vladimir Putin, en Moscú, según informaron fuentes diplomáticas turcas.
La reunión comenzó a las 7:30 p.m., hora local, este lunes y duró aproximadamente 60 minutos, añadieron las fuentes.
También detallaron que en el encuentro se abordaron los esfuerzos recientes para poner fin a la guerra entre Ucrania y Rusia, así como los avances tras las conversaciones de paz celebradas en Estambul el pasado 16 de mayo.
Putin y Fidan además trataron asuntos bilaterales en los ámbitos de economía y energía.
Previamente, Fidan se había reunido con Vladimir Medinsky, asesor presidencial ruso y quien encabezó la delegación de Moscú en las negociaciones directas que sostuvieron Rusia y Ucrania en Estambul, por primera vez en más de tres años.
Las conversaciones del pasado 16 de mayo, facilitadas por Türkiye, concluyeron con el acuerdo entre ambas partes para un intercambio de prisioneros a gran escala –que incluyó a un total de 1.000 personas de cada parte– y para continuar las negociaciones de cara a una tregua.
Horas antes este lunes, el Kremlin anunció que Putin recibiría a Fidan como parte de su agenda. El portavoz Dmitri Peskov dijo a la prensa que “naturalmente” hablarán sobre Ucrania como “tema principal”.
Peskov añadió que Fidan también se reuniría con su homólogo de Rusia, Sergey Lavrov, para conversaciones de alto nivel, centradas en las relaciones bilaterales. "Y, por supuesto, será obligatorio un intercambio de opiniones sobre la cuestión ucraniana", añadió.