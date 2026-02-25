AMÉRICA LATINA
2 min de lectura
Sheinbaum considera acción legal contra Elon Musk por vincularla con carteles
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, afirmó que está evaluando iniciar acciones legales contra el empresario Elon Musk, quien sostuvo, sin aportar pruebas, que la mandataria “decía lo que sus jefes del cartel le ordenaban”.
Sheinbaum considera acción legal contra Elon Musk por vincularla con carteles
“Estamos evaluando si iniciar acciones legales”, declaró Sheinbaum. / TRT Español
hace 2 horas

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, está considerando emprender acciones legales tras un comentario del empresario multimillonario Elon Musk, en el que alegaba que ella tenía vínculos con los cárteles de la droga. Así lo afirmó la propia mandataria, indicando que estaba valorando los pasos a seguir.

Todo comenzó cuando el empresario reaccionó a un vídeo de 2025, en el que Sheinbaum hablaba sobre la violencia de los carteles, y la acusó de “decir lo que sus jefes del cártel le ordenan decir”, sin presentar evidencia que respalde sus afirmaciones.

En el video señalado por Musk, Sheinbaum afirmaba que retomar la “guerra contra las drogas” no era una opción viable. “Regresar a la guerra contra las drogas no es una opción… está fuera del marco de la ley”, subrayó.

“Estamos evaluando si iniciar acciones legales”, declaró Sheinbaum en su conferencia matutina del martes, agregando que los abogados del gobierno ya están revisando el caso.

La acusación de Musk se produjo tras la captura y muerte de Nemesio Oseguera, alias “El Mencho” y líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), a manos de las fuerzas de seguridad mexicanas. 

RECOMENDADOS
RelacionadoTRT Español - México no participará en la Junta de Paz para Gaza pero enviará un observador, anuncia Sheinbaum

En ese contexto, Sheinbaum expresó en la conferencia su esperanza de que la seguridad en México se mantenga estable, tras los bloqueos de carreteras e incendios provocados por miembros del cártel en respuesta a la operación gubernamental del domingo contra “El Mencho”.

Consultada sobre si la operación que terminó con la muerte de “El Mencho” implicaba un regreso a políticas de seguridad más agresivas, Sheinbaum negó que fuera así. “La detención de un presunto delincuente con orden de arresto puede generar este tipo de situaciones, pero nuestro objetivo es la paz, no la guerra”, afirmó.

Por su parte, la presidenta del partido gobernante Morena, Luisa Alcalde, también reaccionó a la publicación, señalando que Musk debería utilizar su plataforma y X para combatir el consumo de drogas, la adicción, la desinformación y detener la promoción de la narcocultura. 

“Señor Elon Musk: México y su pueblo merecen respeto”, escribió en X. “La riqueza no otorga autoridad moral”, afirmó. “Las vidas que se pierden en esta lucha, alimentada frecuentemente por el consumo en otros países, valen infinitamente más que cualquier fortuna acumulada en Silicon Valley.”

FUENTE:TRT Español y agencias
Explora
Israel deja ocho muertos en Líbano y ataca campamento de refugiados palestino en violación de tregua
La Corte Suprema de EE.UU. anula los aranceles de Trump en un histórico revés al poder ejecutivo
Un portaaviones de EE.UU. entra en el Mediterráneo mientras Trump sopesa un ataque contra Irán
Irán apuesta por la diplomacia mientras Trump sopesa un posible ataque limitado
El largo proyecto israelí de asentamientos: décadas de expansión que han borrado el Estado palestino
Fuerza de Estabilización para Gaza contará con tropas de cinco países, anuncian en Junta de Paz
Muertos en Gaza superan por miles las cifras reportadas en primeros 15 meses de genocidio: reporte
Irán advierte que responderá “con decisión” a un ataque de EE.UU., tras retador ultimátum de Trump
Türkiye espera que EE.UU. e Irán alcancen “negociación genuina” sin una guerra: ministro turco Fidan
“Türkiye mantiene su compromiso con la seguridad y reconstrucción de Gaza”, asegura ministro Fidan
Cinco claves del discurso de Donald Trump ante la Junta de la Paz
Por Sadiq S Bhat
EE.UU. sube el tono con Irán tras diálogos, mientras Teherán reitera su derecho al programa nuclear
¿Qué dejaron las negociaciones de Rusia y Ucrania, mediadas por EE.UU.? Este es el balance
“No hay felicidad este año”: familias desplazadas en Gaza reciben Ramadán entre hambruna y ataques
El liderazgo de Türkiye en la OTAN: 74 años de compromiso con la alianza y la seguridad regional