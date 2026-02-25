La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, está considerando emprender acciones legales tras un comentario del empresario multimillonario Elon Musk, en el que alegaba que ella tenía vínculos con los cárteles de la droga. Así lo afirmó la propia mandataria, indicando que estaba valorando los pasos a seguir.

Todo comenzó cuando el empresario reaccionó a un vídeo de 2025, en el que Sheinbaum hablaba sobre la violencia de los carteles, y la acusó de “decir lo que sus jefes del cártel le ordenan decir”, sin presentar evidencia que respalde sus afirmaciones.

En el video señalado por Musk, Sheinbaum afirmaba que retomar la “guerra contra las drogas” no era una opción viable. “Regresar a la guerra contra las drogas no es una opción… está fuera del marco de la ley”, subrayó.

“Estamos evaluando si iniciar acciones legales”, declaró Sheinbaum en su conferencia matutina del martes, agregando que los abogados del gobierno ya están revisando el caso.

La acusación de Musk se produjo tras la captura y muerte de Nemesio Oseguera, alias “El Mencho” y líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), a manos de las fuerzas de seguridad mexicanas.