La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, está considerando emprender acciones legales tras un comentario del empresario multimillonario Elon Musk, en el que alegaba que ella tenía vínculos con los cárteles de la droga. Así lo afirmó la propia mandataria, indicando que estaba valorando los pasos a seguir.
Todo comenzó cuando el empresario reaccionó a un vídeo de 2025, en el que Sheinbaum hablaba sobre la violencia de los carteles, y la acusó de “decir lo que sus jefes del cártel le ordenan decir”, sin presentar evidencia que respalde sus afirmaciones.
En el video señalado por Musk, Sheinbaum afirmaba que retomar la “guerra contra las drogas” no era una opción viable. “Regresar a la guerra contra las drogas no es una opción… está fuera del marco de la ley”, subrayó.
“Estamos evaluando si iniciar acciones legales”, declaró Sheinbaum en su conferencia matutina del martes, agregando que los abogados del gobierno ya están revisando el caso.
La acusación de Musk se produjo tras la captura y muerte de Nemesio Oseguera, alias “El Mencho” y líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), a manos de las fuerzas de seguridad mexicanas.
En ese contexto, Sheinbaum expresó en la conferencia su esperanza de que la seguridad en México se mantenga estable, tras los bloqueos de carreteras e incendios provocados por miembros del cártel en respuesta a la operación gubernamental del domingo contra “El Mencho”.
Consultada sobre si la operación que terminó con la muerte de “El Mencho” implicaba un regreso a políticas de seguridad más agresivas, Sheinbaum negó que fuera así. “La detención de un presunto delincuente con orden de arresto puede generar este tipo de situaciones, pero nuestro objetivo es la paz, no la guerra”, afirmó.
Por su parte, la presidenta del partido gobernante Morena, Luisa Alcalde, también reaccionó a la publicación, señalando que Musk debería utilizar su plataforma y X para combatir el consumo de drogas, la adicción, la desinformación y detener la promoción de la narcocultura.
“Señor Elon Musk: México y su pueblo merecen respeto”, escribió en X. “La riqueza no otorga autoridad moral”, afirmó. “Las vidas que se pierden en esta lucha, alimentada frecuentemente por el consumo en otros países, valen infinitamente más que cualquier fortuna acumulada en Silicon Valley.”