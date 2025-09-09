“50 torres han caído. La fuerza aérea las derribó”, afirmó, con orgullo, el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, describiendo los ataques como un “preludio” de la operación terrestre que busca ocupar la Ciudad de Gaza. Ataques que han asesinado a cientos de palestinos y han obligado a muchos más a abandonar de inmediato sus hogares, dejando atrás todas sus pertenencias, en medio de amenazas de muerte si no evacúan la urbe.

“Todo esto es solo una introducción, un preludio a la operación principal e intensa. Una maniobra terrestre de nuestras fuerzas, que ahora se están organizando y concentrando en la Ciudad de Gaza”, advirtió Netanyahu en un mensaje en vídeo. Sus declaraciones se dieron poco después de que el ejército israelí realizara nuevos ataques, apuntando especialmente a los edificios altos, y ordenara la evacuación de toda la población ante un inminente ataque a gran escala.

"Os hemos avisado, ¡salid de ahí!", enfatizó el primer ministro, destacando la cantidad de edificios derribados en solo dos días.

Estas declaraciones provocaron la condena inmediata de Hamás, que las calificó como “una de las formas más feas de sadismo y criminalidad” cometidas abiertamente ante los ojos de la comunidad internacional.

Ejército israelí dice que actuará con “mayor contundencia”





Mientras continúan los ataques brutales, el ejército israelí anunció este martes que actuará con "mayor contundencia" en su ofensiva en el enclave e instó a toda la población a evacuar la localidad ante un inminente ataque a gran escala.

Según Avichay Adraee, portavoz de las fuerzas israelíes, las tropas están “decididas a derrotar a Hamás y actuarán en la zona de la Ciudad de Gaza con gran fuerza, tal como lo han hecho en otras partes del enclave palestino”.

Agregó que permanecer allí es “extremadamente peligroso” y señaló que los residentes deben evacuar inmediatamente por la calle Al-Rashid, hacia la zona de Al-Mawasi, designada por ellos como una supuesta “zona humanitaria”. Esto ocurre pese a que Tel Aviv había señalado esta área como segura, pero incluso así ha sido bombardeada varias veces. Allí se han concentrado cientos de miles de desplazados en un campamento improvisado sin electricidad ni agua potable.

“Tomé lo que llevaba puesto y salí”





La nueva orden se suma a varias emitidas en los últimos días, que han obligado a miles de palestinos a abandonar sus hogares en cuestión de minutos.

Naji, un joven residente que ha tenido que desplazarse varias veces por los ataques, relató a la agencia de noticias EFE: “Dijeron que solo teníamos media hora para irnos. No tomé pertenencias ni ropa, solo lo que llevaba puesto y salí”.