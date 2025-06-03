Sangre y muerte. Más de 100 palestinos asesinados por el Ejército de Israel cuando acudieron, acechados por el hambre, a buscar la única ayuda humanitaria disponible en Gaza. Ese podría ser el devastador resumen de lo que ha ocurrido en la primera semana de la Fundación Humanitaria de Gaza, una cuestionada iniciativa que, con el respaldo de Israel y Estados Unidos, empezó a distribuir asistencia en el enclave.

A pesar de que múltiples organizaciones internacionales a nivel mundial –incluida la ONU, la UNRWA y Médicos Sin Fronteras– encendieron las alarmas por la manera en que se iba a distribuir la ayuda humanitaria, el plan de la fundación se hizo realidad. Y desde el primer día de operaciones surgieron acusaciones de que esta iniciativa le permitía a Tel Aviv convertir el hambre en método de control y sometimiento contra los palestinos.

Luego se desató algo peor. Los centros de distribución de alimentos terminaron por convertirse en una emboscada mortal para los palestinos. En ocho días de entrega de alimentos por parte de la fundación, el ejército israelí asesinó a por lo menos 102 palestinos, e hirió a más de 490, según informó este martes el grupo de resistencia palestino Hamás.

Sólo en la madrugada de ese día, al menos 27 palestinos fueron asesinados y decenas resultaron heridas mientras esperaban comida en Al-Alam, Rafah, en el sur de Gaza, según autoridades locales. Una cifra, no obstante, preliminar, pues muchos de los heridos se encuentran en estado crítico, de acuerdo al Ministerio de Salud de Gaza del enclave.

De hecho, el secretario general de la ONU, António Guterres, calificó de “inaceptable” las masacres de palestinos mientras buscaban ayuda humanitaria. “Estoy horrorizado por los informes sobre palestinos asesinados y heridos mientras buscaban ayuda en Gaza ayer”, señaló. “Es inaceptable que los palestinos arriesguen sus vidas por comida". En ese sentido, exigió una investigación “inmediata” e “independiente” sobre los hechos, y pidió que los responsables rindan cuentas.



De manera similar, Sam Rose, subdirector de la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos (UNRWA) en Gaza, denunció que “los métodos actuales de distribución no satisfacen las necesidades humanitarias urgentes”.

Y el Consejo de Relaciones Islámico-Estadounidenses (CAIR), se sumó a las acusaciones al describir los centros de distribución de la Fundación Humanitaria de Gaza como “zonas de matanza”.

Señaló que en “estos sitios de concentración 'ayuda'” son “en realidad zonas de matanza para la maquinaria de muerte y destrucción” de Israel. También sostuvo que en esos lugares “se entrega una ración de hambre a un puñado de personas desesperadas como una cruel maniobra publicitaria para desviar la atención de la campaña de hambruna forzada” de Tel Aviv.

Buscar ayuda equivale una “actividad mortal”





La peregrinación por algo de comida en Gaza, definido como "el lugar con más hambre del mundo" por la ONU, es aún más humillante que la falta de alimentos. En la última semana, miles de palestinos fueron obligados a recorrer distancias extenuantes para obtener paquetes de comida en Rafah. Lo que se encontraron al llegar, sin embargo, no fue el ansiado alimento. Los aguardaba el ejército israelí listo para disparar a quemarropa.

En lugar de llevar los registros de las personas alimentadas por la Fundación Humanitaria de Gaza, las organizaciones terminaron acumulando cifras sombrías y fatídicas: las masacres contra palestinos desarmados que sólo buscaban algo con qué alimentar a su familia.

El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), registró en su hospital de campaña en Rafah el ingreso de 179 víctimas, la mayoría con heridas de bala o metralla, provenientes de estos centros de ayuda. "Todos los pacientes dijeron que habían intentado llegar a un lugar de distribución de ayuda. Se trata del mayor número de heridos por arma de fuego en un solo incidente desde la creación del hospital de campaña hace más de un año", declaró la Cruz Roja el martes.

"Hay mártires y heridos. Muchos heridos. Aconsejo que nadie vaya a los puntos de entrega de ayuda", indicó por su parte, Abu Tareq, médico en el Hospital Nasser de la cercana ciudad de Jan Younis.

“Recoger ayuda en los centros de distribución respaldados por Estados Unidos e Israel se ha convertido en una actividad mortal para los palestinos”, se sumó la organización Médicos Din Fronteras (MSF) en un comunicado de este martes.

“Este nuevo sistema de entrega de ayuda es deshumanizante, peligroso y sumamente ineficaz. Ha causado muertes y lesiones a civiles que podrían haberse evitado”, declaró Claire Manera, coordinadora de emergencias de MSF.