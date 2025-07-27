En Gaza, el hambre se ha convertido en un arma de exterminio masivo. Más de 100.000 niños —incluidos 40.000 bebés menores de un año— están a punto de morir por desnutrición severa y falta total de leche infantil, mientras el mundo observa en silencio. Así lo ha denunciado este sábado la Oficina de Medios del Gobierno en Gaza, que calificó la situación como una “masacre a cámara lenta” orquestada por Israel mediante el bloqueo total del enclave palestino y el cierre implacable de sus fronteras.

En medio de esta crisis sin precedentes, el Ministerio de Salud de Gaza confirmó que en las últimas 24 horas han muerto seis palestinos más, incluidos dos niños, debido al hambre. Con estas cifras, el número total de muertes por desnutrición desde octubre de 2023 asciende a 133, de las cuales 87 eran menores.

Madres obligadas a alimentar a sus bebés sólo con agua

La situación se ha vuelto insostenible para miles de familias. Las autoridades sanitarias denuncian que muchas madres, sin acceso a fórmula infantil, se ven forzadas a alimentar a sus bebés exclusivamente con agua durante días. Los hospitales y centros de salud, colapsados por los ataques, reciben cada día casos de desnutrición aguda que amenazan la vida de cientos de menores.

El jefe del Ministerio de Salud de Gaza, Munir Al-Bursh, advirtió que “la tregua humanitaria no es un momento para el silencio. Debe ser un momento para rescatar a quienes aún se aferran a la vida”. Al-Bursh urgió a permitir evacuaciones médicas inmediatas de pacientes gravemente heridos y el ingreso de suministros esenciales, como antibióticos, fórmulas infantiles y alimentos terapéuticos.

Israel, acusado de crímenes contra la humanidad

En su comunicado, la Oficina de Medios del Gobierno de Gaza hizo un llamamiento a la comunidad internacional para poner fin a lo que calificó como una “campaña deliberada de exterminio contra la infancia”. Exigieron la reapertura inmediata de todos los pasos fronterizos, el levantamiento del “asedio criminal” israelí y la entrada sin condiciones de ayuda humanitaria.

“Responsabilizamos plenamente al gobierno israelí y a sus aliados internacionales por este crimen inminente contra la humanidad”, concluyó la oficina. “El silencio global es una complicidad explícita en el genocidio de los niños de Gaza”.