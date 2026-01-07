Aunque el foco mediático se desplace en ciertas ocasiones, el genocidio en Gaza no tiene pausas. Pese al alto el fuego alcanzado en octubre, el enclave sigue sumido en una crisis humanitaria que se agrava día a día, ya que Israel no hace más que aumentar las restricciones a la ayuda. Los recursos no son suficientes para abastecer a una población devastada. Como denunció la ONG Oxfam, “hoy, una de cada cuatro familias sobrevive con una sola comida al día”.
Tras la decisión de Israel de revocar las licencias de decenas de organizaciones humanitarias internacionales que operan en Gaza, Bushra Khalidi, responsable de políticas de Oxfam para los territorios palestinos ocupados y Gaza –una reconocida confederación internacional formada por 19 organizaciones no gubernamentales–, calificó la medida como “política” y advirtió que socava los principios humanitarios.
“Las organizaciones humanitarias en Palestina operan bajo los sistemas de control y verificación más estrictos del mundo. No existe evidencia de que el desvío de ayuda o la infiltración de grupos armados ocurra a gran escala”, afirmó. Y alertó de que las nuevas exigencias privarán a la población de alimentos, agua y refugio.
Oxfam destacó que las ONG internacionales son clave para la supervivencia en Gaza. Según explica, estas entregan más de la mitad de la asistencia alimentaria, gestionan alrededor del 60% de los centros de salud y proporcionan tratamiento a todos los niños con desnutrición aguda severa.
“Si la gente no muere por las bombas, ahora muere por el frío y por las enfermedades. Hoy, una de cada cuatro familias sobrevive con una sola comida al día”, sentenció.
Israel anunció que, desde el 1 de enero, pondrá fin a las actividades de 37 organizaciones internacionales, que deberán abandonar el territorio antes del 1 de marzo. Entre ellas se encuentran Oxfam, Médicos Sin Fronteras, el Consejo Noruego para los Refugiados, Cáritas, CARE y el Comité Internacional de Rescate.
“La ayuda vital no llega a quienes la necesitan”
En líneas similares, el Consejo Europeo ha reclamado el acceso humanitario ante el deterioro de la situación, instando a Israel a permitir que ONG internacionales entreguen ayuda vital, y advertido que, sin ellas, la asistencia no puede llegar a la escala necesaria en Gaza.
En una declaración conjunta, la jefa de la diplomacia europea, Kaja Kallas, y las comisarías Hadja Lahbib y Dubravka Suica señalaron que la población civil en Gaza afronta condiciones cada vez más graves, con fuertes lluvias, descenso de las temperaturas y falta de refugios seguros. Indicaron además que los niños siguen sin asistir a la escuela y que las instalaciones médicas “apenas funcionan, con personal y equipamiento mínimos”.
Según los funcionarios europeos, el Consejo “pidió a todas las partes aplicar la Resolución en su totalidad, de conformidad con los principios del derecho internacional pertinentes, y se comprometió a contribuir a su implementación”.
El Consejo Europeo también subrayó la necesidad urgente de que la ayuda humanitaria llegue a Gaza y destacó “la necesidad de una entrega rápida, segura y sin obstáculos, así como de una distribución sostenida de ayuda humanitaria, a gran escala, dentro y en todo Gaza”.
Asimismo, instó a Israel a no avanzar con la aplicación de una ley que regula el registro de organizaciones no gubernamentales.
Los funcionarios advirtieron que las restricciones a las organizaciones internacionales de ayuda tendrían consecuencias graves. “Sin estas ONG internacionales, la ayuda humanitaria no puede entregarse a la escala necesaria para evitar más pérdidas de vidas en Gaza”, afirmó el comunicado.
Añadieron que una entrega eficaz de ayuda requiere que las ONG internacionales puedan trabajar de manera “sostenida y previsible”, y advirtieron que, sin ese acceso, “la asistencia vital no puede llegar a las personas que la necesitan”.
Qatar exige la reapertura del paso de Rafah
Por su parte, Qatar afirmó que mantiene conversaciones activas con socios regionales e internacionales para reabrir el lado palestino del paso fronterizo de Rafah, entre Gaza y Egipto, que es fundamental para el ingreso de ayuda. Y rechazó de forma tajante lo que describió como un chantaje político por parte de Israel en relación con el acceso humanitario.
En este sentido, el portavoz del Ministerio de Exteriores qatarí, Majed al-Ansari, declaró en una rueda de prensa en Doha el martes que ha estado trabajando con Egipto, Türkiye y Estados Unidos desde el inicio del alto el fuego en Gaza para avanzar las negociaciones hacia una segunda fase.
“Hay contactos y discusiones en curso al respecto, pero existen muchos obstáculos”, dijo Ansari, subrayando que la ayuda humanitaria no debe utilizarse como herramienta de presión en disputas políticas.
Asociación de prensa condena prohibición de acceso de los medios a Gaza
Por otra parte, la organización sin fines de lucro con sede en Estados Unidos, la Asociación de Prensa Extranjera (FPA, por sus siglas en inglés), expresó este martes su “profunda decepción” con el gobierno israelí por seguir impidiendo el acceso sin restricciones de los medios internacionales a Gaza, a pesar de que hay un alto el fuego en vigor.
“En lugar de presentar un plan para permitir que los periodistas entren a Gaza de forma independiente y trabajen junto a nuestros valientes colegas palestinos, el gobierno ha decidido una vez más dejarnos fuera”, señaló la asociación de corresponsales extranjeros con base en EE.UU. en un comunicado. “Esto ocurre incluso cuando ahora hay un alto el fuego en vigor”.
Las autoridades israelíes han restringido el acceso independiente de periodistas internacionales a Gaza desde que comenzó la ofensiva en 2023, permitiendo solo a un número limitado de reporteros entrar bajo escolta militar y caso por caso.
Según medios israelíes, el gobierno informó el domingo al Tribunal Supremo que la prohibición debe mantenerse debido a lo que describió como “riesgos de seguridad”.
La FPA indicó que planea presentar una “respuesta contundente” ante el tribunal en los próximos días: “La FPA confía en que el tribunal impartirá justicia a la luz de la vulneración continua de los principios fundamentales de la libertad de expresión, el derecho del público a saber y la libertad de prensa”, afirma el comunicado.
A comienzos de diciembre de 2025, la Oficina de Medios de Gaza informó que 257 periodistas palestinos habían sido asesinados durante la ofensiva genocida de Israel contra el enclave, iniciada el 8 de octubre de 2023 y prolongada durante dos años, hasta la entrada en vigor de un acuerdo de alto el fuego en octubre de 2025.
Ese acuerdo tenía como objetivo poner fin a una ofensiva que asesinó al menos a 71.400 palestinos, en su mayoría mujeres y niños, desde octubre de 2023. También dejó más de 171.200 heridos y una devastación generalizada en Gaza.
Desde la entrada en vigor del alto el fuego, el ejército israelí ha cometido cientos de violaciones del acuerdo, causando la muerte de 422 palestinos e hiriendo a otros 1.189, según las autoridades de salud del enclave.