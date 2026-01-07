Aunque el foco mediático se desplace en ciertas ocasiones, el genocidio en Gaza no tiene pausas. Pese al alto el fuego alcanzado en octubre, el enclave sigue sumido en una crisis humanitaria que se agrava día a día, ya que Israel no hace más que aumentar las restricciones a la ayuda. Los recursos no son suficientes para abastecer a una población devastada. Como denunció la ONG Oxfam, “hoy, una de cada cuatro familias sobrevive con una sola comida al día”.

Tras la decisión de Israel de revocar las licencias de decenas de organizaciones humanitarias internacionales que operan en Gaza, Bushra Khalidi, responsable de políticas de Oxfam para los territorios palestinos ocupados y Gaza –una reconocida confederación internacional formada por 19 organizaciones no gubernamentales–, calificó la medida como “política” y advirtió que socava los principios humanitarios.

“Las organizaciones humanitarias en Palestina operan bajo los sistemas de control y verificación más estrictos del mundo. No existe evidencia de que el desvío de ayuda o la infiltración de grupos armados ocurra a gran escala”, afirmó. Y alertó de que las nuevas exigencias privarán a la población de alimentos, agua y refugio.

Oxfam destacó que las ONG internacionales son clave para la supervivencia en Gaza. Según explica, estas entregan más de la mitad de la asistencia alimentaria, gestionan alrededor del 60% de los centros de salud y proporcionan tratamiento a todos los niños con desnutrición aguda severa.

“Si la gente no muere por las bombas, ahora muere por el frío y por las enfermedades. Hoy, una de cada cuatro familias sobrevive con una sola comida al día”, sentenció.

Israel anunció que, desde el 1 de enero, pondrá fin a las actividades de 37 organizaciones internacionales, que deberán abandonar el territorio antes del 1 de marzo. Entre ellas se encuentran Oxfam, Médicos Sin Fronteras, el Consejo Noruego para los Refugiados, Cáritas, CARE y el Comité Internacional de Rescate.

“La ayuda vital no llega a quienes la necesitan”

En líneas similares, el Consejo Europeo ha reclamado el acceso humanitario ante el deterioro de la situación, instando a Israel a permitir que ONG internacionales entreguen ayuda vital, y advertido que, sin ellas, la asistencia no puede llegar a la escala necesaria en Gaza.

En una declaración conjunta, la jefa de la diplomacia europea, Kaja Kallas, y las comisarías Hadja Lahbib y Dubravka Suica señalaron que la población civil en Gaza afronta condiciones cada vez más graves, con fuertes lluvias, descenso de las temperaturas y falta de refugios seguros. Indicaron además que los niños siguen sin asistir a la escuela y que las instalaciones médicas “apenas funcionan, con personal y equipamiento mínimos”.

Según los funcionarios europeos, el Consejo “pidió a todas las partes aplicar la Resolución en su totalidad, de conformidad con los principios del derecho internacional pertinentes, y se comprometió a contribuir a su implementación”.

El Consejo Europeo también subrayó la necesidad urgente de que la ayuda humanitaria llegue a Gaza y destacó “la necesidad de una entrega rápida, segura y sin obstáculos, así como de una distribución sostenida de ayuda humanitaria, a gran escala, dentro y en todo Gaza”.

Asimismo, instó a Israel a no avanzar con la aplicación de una ley que regula el registro de organizaciones no gubernamentales.

Los funcionarios advirtieron que las restricciones a las organizaciones internacionales de ayuda tendrían consecuencias graves. “Sin estas ONG internacionales, la ayuda humanitaria no puede entregarse a la escala necesaria para evitar más pérdidas de vidas en Gaza”, afirmó el comunicado.

Añadieron que una entrega eficaz de ayuda requiere que las ONG internacionales puedan trabajar de manera “sostenida y previsible”, y advirtieron que, sin ese acceso, “la asistencia vital no puede llegar a las personas que la necesitan”.