Cuerpos en las calles. Civiles suplicando piedad. Hombres armados disparando a inocentes sin la menor vacilación. Así se encuentra la ciudad sudanesa de Al Fasher ahora, después de que las fuerzas paramilitares de Apoyo Rápido (RSF) capturaran la capital del Estado de Darfur del Norte.

“La ciudad se ha convertido en un cementerio abierto”, dice Sulaima Sharif, directora de la Unidad contra la Violencia hacia las Mujeres dell Gobierno de transición de Sudán.

Entre los muchos perpetradores de estas atrocidades, un nombre se ha vuelto sinónimo de brutalidad primitiva: Abu Lulu, también conocido como el “Carnicero de Al Fasher”.

Un video en TikTok, que luego fue eliminado, mostraba a Abu Lulu jactándose de haber masacrado a unas 2.000 personas, todas por su cuenta.

En otro video, el asesino en serie aparece hablando con un grupo de hombres antes de abatirlos uno a uno a quemarropa.

Hay un tercer clip en el que posa junto a sus víctimas. Segundos después, las mata a balazos. De manera similar, interactúa con naturalidad con un hombre aparentemente herido antes de que los disparos ahoguen su breve conversación.

“Se siente orgulloso de lo que está haciendo, y documenta sus actos como si estuviera realizando un gran trabajo”, explica el historiador sudanés Tarig Mohamed Nour a TRT Afrika.

Abu Lulu, cuyo nombre real sería Al-Fateh Abdullah Idris, se ha ganado rápidamente la infamia como uno de los comandantes más brutales de la milicia liderada por las RSF. Según los informes, se unió al grupo paramilitar en 2013 y ascendió rápidamente en sus filas, convirtiéndose en una de las piezas centrales del conflicto que hoy arrasa Sudán.

Tormento sin fin

La guerra civil entre las RSF y las Fuerzas Armadas Sudanesas estalló en Jartum en abril de 2023, intensificando la lucha por el control del país desatada tras la caída del expresidente Omar al-Bashir en 2019.

A principios de este mes, los combatientes de las RSF tomaron Al Fasher tras un asedio de 18 meses al último bastión del ejército sudanés en la región occidental de Darfur.

Lo que siguió fue una barbarie tan generalizada que los campos de masacre bañados en sangre eran visibles desde el espacio.

"Lo que ocurre en Al Fasher constituye crímenes de lesa humanidad. Ejecuciones, hogares destruidos y familias destrozadas. El mundo observa, pero nadie lo detiene", lamenta el Dr. Tunc Demirtas, profesor de relaciones internacionales en la Universidad de Mersin, en Türkiye.

"Lo que las RSF están haciendo en Al Fasher es limpieza étnica. Ha quedado claro que el derecho internacional existe solo de nombre. Milicias como las RSF se sienten respaldadas; saben que no habrá consecuencias".

Licencia para matar

Según la agencia Anadolu, Abu Lulu se convirtió en uno de los guardias de confianza de Abdul Raheem Dagalo, hermano del jefe de las RSF, Mohammed Hamdan Dagalo —conocido como Hemedti— tras estallar los combates en 2023.

Desde entonces, ha encabezado las atrocidades de la milicia en todo Sudán, aunque fue la captura de Al Fasher lo que exhibió su predilección por la crueldad sin remordimientos.

"Es una de dos: o ganar o morir", dice Abu Lulu en un video mientras los otros militantes a su alrededor ríen.