Türkiye vive otro hito en su desarrollo aeroespacial: el primer vehículo de transferencia orbital (OTV, por sus siglas en inglés) del país debutó oficialmente en su misión espacial, según informó la empresa turca Fergani Space Technologies, encargada de su fabricación. Selcuk Bayraktar, director ejecutivo de la compañía, señaló que el OTV –bautizado como FGN-TUG-S01– empezó a transmitir “con éxito sus primeros datos de telemetría e inició oficialmente su misión”.

En un comunicado, Bayraktar recordó que el OTV fue lanzado desde la Base de la Fuerza Espacial de Vandenberg, en California, Estados Unidos, el pasado 28 de noviembre, a bordo de un cohete Falcon 9 de SpaceX. En ese sentido, explicó que el OTV “se separó con éxito” del cohete “aproximadamente 81 minutos después del lanzamiento” con lo que inició “su viaje espacial”.

Esta misión marca un paso clave en las capacidades de transporte y maniobras espaciales de Fergani Space.

De acuerdo a Bayraktar, este OTV fue desarrollado íntegramente por Fargani con recursos propios y nacionales, llevándolo a “combinar dos importantes primicias”. La primera es que se trata del “primer OTV de Türkiye”, y la segunda es que “cuenta con el primer motor de cohete híbrido del mundo en encenderse en órbita”.

En esa línea, Bayraktar explicó que “tras su exitosa inserción en la órbita de su misión, el vehículo realizará el primer encendido de motor híbrido planificado. Esta maniobra marcará el primer encendido orbital de un motor de cohete híbrido, no solo en Türkiye, sino que a nivel mundial”.