El ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, afirmó que Teherán está preparado para enfrentar una posible invasión terrestre de Estados Unidos, adoptando un tono desafiante en medio de la intensificación del conflicto con Washington e Israel.

Consultado en una entrevista en video con el medio NBC News el jueves sobre si temía una posible invasión por parte de Estados Unidos, Araghchi respondió que Irán está listo.

“No, los estamos esperando”, dijo, y añadió que Teherán confía en que podría enfrentar a las fuerzas estadounidenses y que tal movimiento se convertiría en “un gran desastre” para Washington.

Las declaraciones se producen después de que ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán comenzaran el 28 de febrero, ofensivas que, según autoridades iraníes, mataron al líder Supremo Alí Jamenei y a varios altos responsables de seguridad.

Irán rechaza llamados a un alto el fuego

A pesar de la escalada del conflicto, Araghchi aseguró que Irán no ha solicitado un alto el fuego.

Recordó el breve conflicto con Israel el año pasado y señaló que Teherán tampoco buscó entonces una tregua.

“La vez anterior fue Israel quien pidió un alto el fuego”, dijo, en referencia a un conflicto de 12 días en el que fuerzas israelíes y estadounidenses atacaron instalaciones nucleares iraníes.

Araghchi sostuvo que el objetivo de Irán en la confrontación actual es simplemente resistir lo que describió como acciones ilegales contra el país.

“No hay ganador en esta guerra”, afirmó. “Nuestra victoria es poder resistir”.

Disputa por el ataque mortal contra una escuela

El ministro iraní también culpó a Estados Unidos o a Israel de un ataque contra una escuela primaria en la ciudad sureña iraní de Minab que, según dijo, mató a 171 niñas.

De acuerdo con Araghchi, funcionarios militares iraníes creen que el ataque solo pudo haber sido llevado a cabo por uno de esos dos países. A pesar de ello, funcionarios estadounidenses negaron cualquier responsabilidad.

El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, dijo que Washington está investigando el incidente e insistió en que Estados Unidos no ataca a civiles. “Estamos revisándolo e investigándolo”, declaró a periodistas.

La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, también rechazó la acusación y afirmó que Estados Unidos no lleva a cabo ataques contra objetivos civiles.