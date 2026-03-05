ORIENTE MEDIO
Irán está preparado para enfrentar una invasión terrestre de EE.UU.: ministro de Exteriores
El ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, advierte que una invasión estadounidense sería un “desastre”, mientras rechaza llamados a un alto el fuego y acusa a Washington e Israel de causar muertes de civiles.
“No hay ganador en esta guerra”, afirmó Aragchi. “Nuestra victoria es poder resistir”. / Reuters
5 de marzo de 2026

El ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, afirmó que Teherán está preparado para enfrentar una posible invasión terrestre de Estados Unidos, adoptando un tono desafiante en medio de la intensificación del conflicto con Washington e Israel.

Consultado en una entrevista en video con el medio NBC News el jueves sobre si temía una posible invasión por parte de Estados Unidos, Araghchi respondió que Irán está listo.

“No, los estamos esperando”, dijo, y añadió que Teherán confía en que podría enfrentar a las fuerzas estadounidenses y que tal movimiento se convertiría en “un gran desastre” para Washington.

Las declaraciones se producen después de que ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán comenzaran el 28 de febrero, ofensivas que, según autoridades iraníes, mataron al líder Supremo Alí Jamenei y a varios altos responsables de seguridad.

Irán rechaza llamados a un alto el fuego

A pesar de la escalada del conflicto, Araghchi aseguró que Irán no ha solicitado un alto el fuego.

Recordó el breve conflicto con Israel el año pasado y señaló que Teherán tampoco buscó entonces una tregua.

“La vez anterior fue Israel quien pidió un alto el fuego”, dijo, en referencia a un conflicto de 12 días en el que fuerzas israelíes y estadounidenses atacaron instalaciones nucleares iraníes.

Araghchi sostuvo que el objetivo de Irán en la confrontación actual es simplemente resistir lo que describió como acciones ilegales contra el país.

“No hay ganador en esta guerra”, afirmó. “Nuestra victoria es poder resistir”.

Disputa por el ataque mortal contra una escuela

El ministro iraní también culpó a Estados Unidos o a Israel de un ataque contra una escuela primaria en la ciudad sureña iraní de Minab que, según dijo, mató a 171 niñas.

De acuerdo con Araghchi, funcionarios militares iraníes creen que el ataque solo pudo haber sido llevado a cabo por uno de esos dos países. A pesar de ello, funcionarios estadounidenses negaron cualquier responsabilidad.

El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, dijo que Washington está investigando el incidente e insistió en que Estados Unidos no ataca a civiles. “Estamos revisándolo e investigándolo”, declaró a periodistas.

La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, también rechazó la acusación y afirmó que Estados Unidos no lleva a cabo ataques contra objetivos civiles.

Conversaciones congeladas con Washington

Araghchi señaló que Irán no mantiene actualmente contacto con intermediarios estadounidenses, incluido el enviado Steve Witkoff o Jared Kushner.

Argumentó que Irán tiene pocos motivos para retomar las negociaciones después de que esfuerzos diplomáticos anteriores fueran seguidos por ataques militares.

“El hecho es que no tenemos ninguna experiencia positiva negociando con Estados Unidos”, dijo Araghchi, acusando a Washington de no negociar de buena fe.

Aun así, el ministro iraní reconoció que el conflicto podría no producir un resultado decisivo para ninguna de las partes.

“No hay ganador en esta guerra”, reiteró.

Trump dice que espera tener voz en la elección del próximo líder de Irán

En medio, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el jueves que espera tener voz personal en la elección del próximo líder de Irán, comparándolo con su papel en la selección del liderazgo posterior a Nicolás Maduro en Venezuela.

“Tengo que estar involucrado en el nombramiento, como con Delcy (Rodríguez) en Venezuela”, dijo Trump al medio Axios, desestimando a Mojtaba Jamenei —hijo del fallecido líder supremo Alí Jamenei y considerado uno de los principales aspirantes a sucederlo— como “un peso ligero”.

Trump dejó claro que no aceptaría a un sucesor que continúe las políticas del fallecido líder supremo, advirtiendo que eso arrastraría nuevamente a Estados Unidos a la guerra “en cinco años”.

“Queremos a alguien que traiga armonía y paz a Irán”, afirmó en una entrevista telefónica.

Irán aún no ha anunciado un nuevo líder supremo desde que Jamenei falleció. Aunque no ocupa un cargo público formal, Mojtaba Jamenei es considerado ampliamente el más influyente de los hijos de Jamenei y fue sancionado por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos en 2019. También ha sido vinculado con la fuerza Basij, utilizada para reprimir protestas tras las controvertidas elecciones iraníes de 2009.

Según la Constitución de Irán, la Asamblea de Expertos, compuesta por 88 miembros, es responsable de elegir a un sucesor, mientras que un consejo temporal asume las funciones de liderazgo de manera interina.

