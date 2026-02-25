Ahmad Salhab, de 56 años, justo había acabado su oración matutina en el primer día de Ramadán –el mes bendito para los musulmanes–, la semana pasada, cuando escuchó el leve zumbido de unos vehículos que se aproximaban.

El lejano rumor se fue convirtiendo poco a poco en un estruendo cuando tres excavadoras aparecieron ante la puerta de su hogar, ubicado en un tranquilo barrio de la ciudad de Hebrón, en el sur Cisjordania ocupada.

Operadas por autoridades israelíes, estas grandes máquinas habían llegado a su casa con una misión: demoler la estructura de tres plantas con 10 apartamentos en la que vivían Salhab y más de 40 familiares.

“A las 6 de la mañana… comenzaron directamente con las demoliciones sin darnos la oportunidad de recoger ninguna de nuestras pertenencias ni muebles”, relata a TRT World.

Las autoridades israelíes no les concedieron días, ni siquiera horas, antes de iniciar la demolición de una casa que construyó el padre de Salhab en 1965, dos años antes de que Israel ocupara Cisjordania.

Se negaron a escucharle o a concederle siquiera unas horas para evacuar el edificio.

“En cambio, nos atacaron y nos golpearon a todos, jóvenes y mayores”, afirma.

Los expertos señalan que lo ocurrido a la familia de Salhab augura una campaña de desplazamiento a mayor escala tras los recientes cambios legales que buscan despojar a los palestinos de sus tierras ancestrales en Cisjordania ocupada.

Como parte del proyecto israelí a largo plazo para apropiarse del territorio, que los críticos condenan como limpieza étnica , Tel Aviv ha anunciado que empezará a registrar las tierras en Cisjordania ocupada por primera vez desde 1967, cuando Israel capturó toda la Palestina histórica, así como territorios adicionales de Egipto y Siria.

Con la nueva ley, Tel Aviv podrá reclasificar las propiedades palestinas “no documentadas” como “tierras estatales” disponibles para la expansión de los colonos.

La medida apunta a vastas extensiones de tierra en la Zona C , que constituye más del 60% de Cisjordania ocupada, donde Israel ya ejerce un control extenso sobre la seguridad, la planificación y la zonificación.

Alrededor del 58% de la Zona C es actualmente tierra no registrada

La nueva política incluye la cancelación de una ley jordana que prohíbe la venta de tierras a israelíes, así como la ampliación de la supervisión israelí hacia las Zonas A y B, donde la Autoridad Palestina ejerce un poder de gobernanza limitado en virtud de los Acuerdos de Oslo .

Los palestinos consideran que la llamada reforma administrativa es otro instrumento más para acelerar el ritmo del apropiación de tierras, que se encuentra en pleno apogeo bajo otros pretextos.

Justamente, la ley perjudicará sistemáticamente a los palestinos, muchos de los cuales dependen de la herencia consuetudinaria y de los registros parciales de las épocas otomana, del Mandato Británico y jordana, según señalan los expertos.

Nasir Qadri, especialista en derecho internacional e investigador de crítica jurídica de la Universidad Koç de Estambul, explica a TRT World que los cambios planteados redefinirán lo que constituye la titularidad de tierras legalmente reconocible.

La imposición de requisitos probatorios más estrictos transforma los derechos heredados en reclamaciones frágiles que pueden ser anuladas administrativamente, advierte.

En virtud de los Reglamentos de La Haya de 1907 , una potencia ocupante como Israel debe actuar bajo la figura de administrador temporal y no soberano, que reestructura el régimen de propiedad.

“Cuando los herederos no pueden satisfacer los elevados estándares de prueba o navegar por complejos procedimientos de consolidación, las tierras que durante largo tiempo se han tratado como propiedad familiar pueden ser reclasificadas, designadas como tierras estatales o absorbidas por la expansión de los asentamientos”, destaca.

Suhad Bishara, directora jurídica de Adalah, una organización independiente de derechos humanos con sede en Israel, coincide con esta perspectiva.

“La apertura de los registros de tierras no tiene que ver principalmente con la ‘coerción’ individual para vender. Es un mecanismo estructural de despojo," declara a TRT World.

Explica que el proceso impone “estándares probatorios que son prácticamente imposibles de cumplir para los palestinos”, y que resulta inaccesible para los refugiados o los residentes de Gaza.

Si los propietarios no logran registrarse con la documentación requerida o no pueden acceder físicamente a los registros administrados por Israel, sus terrenos pasarán automáticamente a ser “tierras estatales” israelíes, afirma.

Bishara señala que la medida viola el Artículo 46 de los Reglamentos de La Haya, que prohíbe la confiscación de propiedad privada, y puede constituir un crimen de guerra en virtud del Estatuto de Roma, el tratado que estableció la Corte Penal Internacional (CPI).

En virtud del Estatuto de Roma, la CPI puede investigar y procesar los cuatro crímenes internacionales fundamentales —genocidio, crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra y el crimen de agresión— en situaciones en las que los Estados no puedan o no estén dispuestos a hacerlo por sí mismos.

