Miles de personas se reunieron en el distrito de Uskudar de Estambul, en Türkiye para denunciar los continuos ataques de Israel contra Gaza, en una manifestación multitudinaria titulada «¡Gaza se muere! Levántate!», organizada por grupos humanitarios.

La manifestación tuvo lugar el domingo, cuando una multitud se dirigió a la plaza Uskudar para protestar contra los agresiones de Israel sobre Gaza, que han causado decenas de miles de muertos desde el 7 de octubre de 2023.

Los manifestantes ondeaban banderas turcas y palestinas, coreaban lemas como «Abajo al opresor Israel» y sostenían pancartas en las que se leía «Más de 50.800 mártires en Palestina» y «El bloqueo de Gaza es ilegal». Muchas también mostraban la frase en inglés «Stop the genocide in Gaza».

Los participantes expresaron su solidaridad con la población de Gaza, y los oradores pidieron a los Estados de mayoría musulmana que se opusieran a lo que describieron como crímenes contra la humanidad cometidos por Israel.

Dirigiéndose a la multitud, Ahmet Goksun, vicepresidente de la Fundación de Ayuda Humanitaria IHH, condenó las atrocidades cometidas por Israel, afirmando que el país había estado transmitiendo esa brutalidad hacia el mundo a través de su asedio a Gaza.