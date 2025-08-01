Desde el inicio de la ofensiva israelí en octubre de 2023, la infancia en Gaza ha estado marcada por el asedio. Han crecido e intentado sobrevivir entre bombardeos, temperaturas extremas y, ahora, una hambruna masiva. Esta realidad insoportable ya se ha cobrado la vida de 18.592 menores, según datos oficiales del Ministerio de Salud de Gaza, que reflejan el alto costo que esta crisis impone sobre los más pequeños.

Los registros muestran que muchos niños murieron en los primeros días de vida, algunos incluso horas después de nacer, alcanzados por ataques aéreos israelíes.

“Cada número es un nombre. Cada niño era un sueño. Cada mártir solo necesitaba una comida, leche o atención”, dijo Muneer Alboursh, director general del Ministerio de Salud del enclave.

Los reportes del ministerio son estremecedores: nueve bebés fueron asesinados el mismo día de su nacimiento, cinco al día siguiente, otros cinco al tercer día de vida y ocho al cuarto.

El Ministerio también detalló que entre las víctimas había 88 bebés de un mes, 90 de dos meses y 78 de tres meses de edad.

Además, al menos 90 niños han muerto por desnutrición desde octubre de 2023, víctimas directas de la hambruna provocada por el bloqueo impuesto por Israel. Así lo denunció Alboursh, quien además precisó que el número total de fallecidos por esta causa asciende ya a 159 personas.

“No murieron de repente. Se apagaron, día tras día, bajo un bloqueo que niega alimentos y medicinas, y en medio del silencio global que equipara al opresor con la víctima”, añadió.

Así la Fundación Humanitaria de Gaza asesinó a un niño hambriento





Numerosos niños han perdido la vida a manos del ejército israelí, no solo por los ataques aéreos, sino también en los alrededores de los puntos de distribución de ayuda humanitaria en los centros gestionados por la polémica Fundación Humanitaria de Gaza (GHF), administrada por Israel y EE.UU.

El teniente coronel Anthony Aguilar, retirado del Ejército de EE.UU. y quien trabajó para el subcontratista de GHF, UG Solutions, reveló una situación brutal que ocurrió el 28 de mayo en un centro de distribución. Ese día, presenció cómo un niño llamado Amir fue asesinado a tiros por las fuerzas israelíes justo después de recibir alimentos.

“Este niño tenía una edad similar a la de mi hijo”, explicó Aguilar en una entrevista con el presentador estadounidense Tucker Carlson. Enfatizó que no representaba ningún tipo de amenaza: “Estaba descalzo, hambriento, sosteniendo una pequeña bolsa de arroz, unas lentejas, media bolsa de harina. Eso era todo lo que tenía”.

El tiroteo ocurrió justo fuera del perímetro del centro de ayuda, donde indicó que estaban posicionadas las fuerzas israelíes. Aguilar recordó que Amir besó sus manos antes de recoger la ayuda, solo para ser asesinado poco después.

“Amir llegó descalzo, con ropa desgastada que colgaba de su cuerpo demacrado (...) Caminó 12 kilómetros para llegar hasta allí y, al recibir la ayuda, nos agradeció con las sobras y las migajas que obtuvo”.

“Dejó la comida en el suelo —yo estaba arrodillado en ese momento— y colocó sus manos frágiles y demacradas en mi rostro, me besó y me dijo ‘gracias’ en inglés. Luego recogió sus cosas y volvió con el grupo”.

“Después, las fuerzas israelíes dispararon gas pimienta, gas lacrimógeno, granadas aturdidoras y balas a sus pies. Amir corrió asustado, pero los soldados comenzaron a disparar contra la multitud. Civiles palestinos cayeron al suelo, alcanzados por las balas. Amir fue uno de ellos”, concluyó.

“Es como Los juegos del hambre”





Aguilar también denunció la gestión de la ayuda humanitaria en Gaza, comparándola con la novela distópica “Los Juegos del Hambre”, en la que jóvenes son obligados a luchar entre sí en situaciones límites hasta la muerte.

“El mejor modo de describir cómo los palestinos llegan al lugar para recibir ayuda es compararlo con ‘Los Juegos del Hambre’: supervivencia del más apto, quien corra más rápido y más lejos para llegar primero al sitio recibe la ayuda”, afirmó.

Añadió que, para que los palestinos abandonen el lugar de distribución, les disparaban con gas pimienta, gas lacrimógeno y balas de goma de escopetas. “Y esto no fue algo que sucedió una o dos veces, sino todos los días, en cada distribución, en cada lugar”, añadió.