TÜRKİYE
3 min de lectura
"Gaza no tiene tiempo que perder": Erdogan pide acción urgente para evitar colapso humanitario total
En un artículo de opinión titulado "La conciencia de la humanidad se pone a prueba en Gaza”, el presidente de Türkiye, Recep Tayyip Erdogan, alertó sobre la hambruna, sed y enfermedades que empujan al enclave a “un colapso humanitario total”.
"Gaza no tiene tiempo que perder": Erdogan pide acción urgente para evitar colapso humanitario total
“La historia da testimonio de quienes actuaron y de quienes se apartaron de la crueldad en Gaza”, señaló Erdogan en una columna de opinión. / AP
16 de agosto de 2025

El presidente de Türkiye, Recep Tayyip Erdogan, pidió al mundo tomar medidas urgentes para detener la brutal ofensiva de Israel en Gaza, al advertir en una columna de opinión para el medio Al Jazeera que el enclave palestino se acerca al "colapso humanitario total", en medio de los bombardeos incesantes de Tel Aviv.

El jefe de Comunicaciones de Türkiye, Burhanettin Duran, anunció la publicación del texto en la plataforma turca de redes sociales Next Sosyal.

En la pieza de opinión –titulada "La conciencia de la humanidad se pone a prueba en Gaza” y publicada este jueves en inglés y árabe–, Erdogan acusó a Israel de ejecutar "una política sistemática de aniquilación" contra los palestinos.

RelacionadoTRT Global - Niños desnutridos llenan hospitales de Gaza, mientras Netanyahu niega la hambruna

"La hambruna, la sed y la amenaza de enfermedades epidémicas están empujando a Gaza a un colapso humanitario total", escribió Erdogan. Hasta la fecha, más de 61.000 palestinos, la mayoría mujeres y niños, han muerto en ataques israelíes.

También afirmó que Ankara sigue presionando por un alto el fuego en las Naciones Unidas y en la Organización de Cooperación Islámica (OCI), a la vez que media entre grupos palestinos.

“La doble moral de Occidente”



El mandatario además escribió que “la doble moral de Occidente –que se ha apresurado a actuar en otras crisis, mientras adopta un enfoque ambivalente hacia Gaza— socava la credibilidad de un orden internacional supuestamente fundado en principios y normas”.

En esa línea, afirmó que la rápida movilización mundial en relación con Ucrania no ha sido igual para Gaza, lo que le ha permitido a Israel actuar “sin la más mínima sanción”.

Erdogan destacó los continuos esfuerzos humanitarios y diplomáticos de Türkiye, incluyendo la entrega de ayuda, las evacuaciones médicas y la mediación entre grupos palestinos, a menudo en coordinación con Qatar.

RECOMENDADOS
RelacionadoTRT Global - Netanyahu habla del “Gran Israel” como "misión", al tiempo que arrasa Gaza a sangre, fuego y hambre

También reiteró su declaración en la cumbre de la OTAN el mes pasado acerca de que “Gaza no tiene tiempo que perder”, y volvió a calificar las acciones de Israel de “genocidio”.

Ahora bien, Erdogan advirtió que el conflicto podría desestabilizar la región en general, intensificar las tensiones entre Israel e Irán, así como fomentar el desplazamiento, la radicalización y las amenazas a la seguridad energética. Por eso exigió un alto el fuego inmediato, la apertura de corredores humanitarios y mecanismos internacionales para proteger a la población civil.

“La ofensiva ataca a quienes buscan la verdad”



Además, el presidente turco afirmó que la reconstrucción de Gaza debe garantizar el derecho a la educación, la atención médica, las infraestructuras y la representación política. También enfatizó que una paz duradera depende del reconocimiento de un Estado palestino independiente y soberano.

“La historia da testimonio de quienes actuaron y de quienes se apartaron de la crueldad en Gaza”, añadió Erdogan. “El futuro de la humanidad se forjará con la valentía de las medidas que tomemos hoy”, completó.

RelacionadoTRT Global - “Muero leal a mis principios”: adiós a Anas Al-Sharif, periodista palestino que Israel mató en Gaza

El presidente afirmó que los sucesos en Gaza también demuestran que “la ofensiva ataca a quienes buscan la verdad”, y señaló que numerosos periodistas han muerto mientras informaban desde la zona de conflicto. “Las pérdidas sufridas por Al Jazeera, en particular, se encuentran entre los ataques más brutales a la libertad de prensa y el derecho a la información”, dijo. Y agregó que las muertes de estos “valientes individuos” son “una profunda pérdida para todos nosotros”. También que en su memoria “seguirán siendo un símbolo de la búsqueda de la justicia”.


FUENTE:TRT World
Explora
Türkiye impulsa la diplomacia en torno a la guerra en Ucrania con reunión clave entre Fidan y Umerov
Drones misteriosos en el espacio aéreo turco: ¿incursiones rusas u operaciones de falsa bandera?
Más de 500.000 personas se suman a una marcha pro-Palestina en Estambul en Año Nuevo
Türkiye detiene 350 sospechosos de vínculos con grupo terrorista Daesh, anuncia ministro de Interior
Türkiye rechaza la postura de Israel sobre Somalilandia y promete una mayor cooperación con Somalia
El despliegue de fuerzas turcas en Gaza está sobre la mesa, señala Trump en reunión con Netanyahu
Avión de entrenamiento turco, Hurjet, llegará a los cielos de España tras firma de acuerdo de compra
Condena internacional al reconocimiento de Israel a Somalilandia: una “amenaza” a seguridad regional
Operación contra el grupo terrorista Daesh en noroeste de Türkiye deja siete policías heridos
Türkiye alcanza las 455.000 viviendas entregadas en la reconstrucción tras los terremotos de 2023
2025, el año en que la estrategia a largo plazo de Türkiye dio sus frutos
Türkiye rinde homenaje en Ankara a los militares libios fallecidos en el accidente aéreo
Türkiye continúa investigación de drones caídos en el país y reafirma la seguridad del espacio aéreo
“Türkiye respalda paz e integridad territorial de Sudán”, afirma Erdogan tras reunión con Al-Burhan
Türkiye recupera la caja negra del avión estrellado en Ankara en el que murió el jefe militar libio
Jefe del Ejército de Libia y otros funcionarios mueren en accidente aéreo cerca de Ankara, Türkiye
Ministros y jefe de inteligencia de Türkiye se reúnen con presidente sirio en visita de alto nivel
Türkiye afirma que Israel complica esfuerzos de paz para Gaza tras diálogos con mediadores en EE.UU.
Türkiye informa la caída de un dron de origen ruso en el noroeste del país y abre investigación
Türkiye seguirá contando la verdad sobre lo que ocurre en Gaza, reitera el presidente Erdogan