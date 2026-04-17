El Fondo Monetario Internacional (FMI) anunció el jueves que ha reanudado sus relaciones con Venezuela tras más de seis años de suspensión, lo que supone un paso significativo hacia la reintegración del país en el sistema financiero global.

En este contexto, la directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva, señaló en un comunicado que la decisión se adoptó “guiada por las opiniones” de los países miembros que representan la mayoría del poder de voto del organismo y, al mismo tiempo, en línea con la práctica institucional de larga data.

Asimismo, el FMI indicó que ya está interactuando con Venezuela bajo la administración de la presidenta interina, Delcy Rodríguez.

Por su parte, Rodríguez confirmó este jueves la reanudación de las relaciones con el organismo, rotas desde 2019, y subrayó que “hemos reanudado la representación de Venezuela en este organismo internacional (…) estamos dando normalización a todos los procesos que implican derechos de Venezuela en el organismo”.