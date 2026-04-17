AMÉRICA LATINA
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El FMI retoma relaciones con Venezuela tras más de 6 años de suspensión
El FMI retoma vínculos con Venezuela tras más de seis años, en un paso clave hacia su reintegración financiera, mientras el gobierno interino avanza en la normalización institucional del país.
El FMI retoma relaciones con Venezuela tras más de 6 años de suspensión
FOTO DE ARCHIVO: Vista del logotipo del Fondo Monetario Internacional (FMI) en su sede en Washington D. C. / Reuters
hace una hora

El Fondo Monetario Internacional (FMI) anunció el jueves que ha reanudado sus relaciones con Venezuela tras más de seis años de suspensión, lo que supone un paso significativo hacia la reintegración del país en el sistema financiero global.

En este contexto, la directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva, señaló en un comunicado que la decisión se adoptó “guiada por las opiniones” de los países miembros que representan la mayoría del poder de voto del organismo y, al mismo tiempo, en línea con la práctica institucional de larga data.

Asimismo, el FMI indicó que ya está interactuando con Venezuela bajo la administración de la presidenta interina, Delcy Rodríguez.

Por su parte, Rodríguez confirmó este jueves la reanudación de las relaciones con el organismo, rotas desde 2019, y subrayó que “hemos reanudado la representación de Venezuela en este organismo internacional (…) estamos dando normalización a todos los procesos que implican derechos de Venezuela en el organismo”.

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De hecho, el FMI había comunicado previamente el restablecimiento de los vínculos, en lo que constituye un paso relevante del gobierno interino hacia su reconexión con el sistema financiero internacional, en un contexto marcado por la presión de Estados Unidos.

Conviene recordar que Venezuela es miembro del FMI desde diciembre de 1946. Sin embargo, el organismo suspendió sus relaciones con el país en marzo de 2019 debido a disputas en torno al reconocimiento internacional de su gobierno.

En paralelo, tras meses de tensiones crecientes, Estados Unidos capturó al presidente venezolano, Nicolás Maduro, el 3 de enero, lo que desencadenó una serie de acontecimientos. Entre ellos destacan la toma de posesión de Rodríguez como presidenta interina, modificaciones en la principal ley petrolera del país y la liberación de algunos presos políticos.

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FUENTE:TRT Español y agencias
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