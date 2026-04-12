El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ordenó un bloqueo naval estadounidense del estrecho de Ormuz en respuesta a lo que calificó como la negativa “inflexible” de Irán a renunciar a sus ambiciones nucleares durante las conversaciones de paz celebradas en Islamabad.
“En breve comenzará el bloqueo. Además, otros países participarán en esta operación. A Irán no se le permitirá beneficiarse de este acto ilegal de extorsión”, escribió Trump el domingo en su red social.
Si bien reconoció que las largas negociaciones en Pakistán habían ido “bien” y que “la mayoría de los puntos se habían acordado”, el mandatario sostuvo que Teherán se negó a ceder en un aspecto clave: su programa nuclear.
“Con efecto inmediato, la Marina de Estados Unidos, la mejor del mundo, iniciará el proceso de bloqueo de cualquier barco que intente entrar o salir del estrecho de Ormuz”, afirmó.
En ese sentido, Trump aseguró haber ordenado a la Marina interceptar en aguas internacionales cualquier embarcación que haya pagado peaje a Irán para atravesar el estrecho.
Asimismo, indicó que las fuerzas estadounidenses comenzarán a destruir minas iraníes en esta estratégica vía marítima. Al mismo tiempo, advirtió que cualquier iraní que dispare contra buques estadounidenses o contra la navegación comercial “será enviado al infierno”.
Despliegue de dragaminas
Posteriormente, Trump reiteró su orden de bloqueo naval en una entrevista con Fox News, donde señaló que la operación “tomará algo de tiempo”.
Además, el presidente afirmó que su reciente mensaje en redes sociales, en el que advertía que “toda una civilización morirá esta noche, para no volver jamás”, contribuyó a presionar a Teherán para que regresara a la mesa de negociaciones.
Por otro lado, aseguró que “nadie hizo nada” contra los dos buques de guerra estadounidenses que atravesaron el estrecho de Ormuz el sábado como parte de las primeras operaciones para despejar minas.
En la misma línea, el Comando Central de Estados Unidos informó ese día de que dos barcos de la Marina estadounidense habían transitado por el estrecho de Ormuz con el objetivo de limpiar esta ruta marítima estratégica de minas colocadas por Irán.
Sin embargo, la televisión estatal iraní aseguró que Teherán había advertido a un buque militar estadounidense de que sería atacado en un plazo de 30 minutos si cruzaba el estrecho de Ormuz. Washington, por su parte, negó haber recibido tal advertencia.
Trump añadió que Estados Unidos también está desplegando dragaminas más tradicionales en la zona. De igual manera, señaló que varios países están preparados para enviar embarcaciones especializadas en desminado.
De acuerdo con el mandatario, numerosos países respaldarán la operación y la OTAN “también quiere ayudar” a asegurar el estrecho.
En paralelo, Irán y Estados Unidos no lograron cerrar un acuerdo en Islamabad. No obstante, por el momento no se produjo un retorno inmediato a las hostilidades, y varios líderes mundiales instaron rápidamente a ambas partes a continuar por la vía diplomática.
Tras las conversaciones, el vicepresidente estadounidense, JD Vance, abandonó Pakistán y advirtió que Washington había presentado a Teherán su “oferta final y mejor” para un acuerdo.
“Nos vamos de aquí con una propuesta muy simple”, declaró. “Ahora veremos si los iraníes la aceptan”.
Por su parte, el presidente del Parlamento iraní, Mohammad Bagher Ghalibaf, afirmó que su delegación negociadora había presentado “iniciativas constructivas”. Sin embargo, añadió que “la otra parte no logró ganarse la confianza de la delegación iraní en esta ronda de negociaciones”.
En último término, según informaciones difundidas tanto por medios iraníes como estadounidenses, las dos partes no lograron ponerse de acuerdo sobre quién controlaría el estrecho de Ormuz ni sobre si Teherán tendría derecho a enriquecer uranio en el marco de un eventual acuerdo.