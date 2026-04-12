El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ordenó un bloqueo naval estadounidense del estrecho de Ormuz en respuesta a lo que calificó como la negativa “inflexible” de Irán a renunciar a sus ambiciones nucleares durante las conversaciones de paz celebradas en Islamabad.

“En breve comenzará el bloqueo. Además, otros países participarán en esta operación. A Irán no se le permitirá beneficiarse de este acto ilegal de extorsión”, escribió Trump el domingo en su red social.

Si bien reconoció que las largas negociaciones en Pakistán habían ido “bien” y que “la mayoría de los puntos se habían acordado”, el mandatario sostuvo que Teherán se negó a ceder en un aspecto clave: su programa nuclear.

“Con efecto inmediato, la Marina de Estados Unidos, la mejor del mundo, iniciará el proceso de bloqueo de cualquier barco que intente entrar o salir del estrecho de Ormuz”, afirmó.

En ese sentido, Trump aseguró haber ordenado a la Marina interceptar en aguas internacionales cualquier embarcación que haya pagado peaje a Irán para atravesar el estrecho.

Asimismo, indicó que las fuerzas estadounidenses comenzarán a destruir minas iraníes en esta estratégica vía marítima. Al mismo tiempo, advirtió que cualquier iraní que dispare contra buques estadounidenses o contra la navegación comercial “será enviado al infierno”.

Despliegue de dragaminas

Posteriormente, Trump reiteró su orden de bloqueo naval en una entrevista con Fox News, donde señaló que la operación “tomará algo de tiempo”.

Además, el presidente afirmó que su reciente mensaje en redes sociales, en el que advertía que “toda una civilización morirá esta noche, para no volver jamás”, contribuyó a presionar a Teherán para que regresara a la mesa de negociaciones.

Por otro lado, aseguró que “nadie hizo nada” contra los dos buques de guerra estadounidenses que atravesaron el estrecho de Ormuz el sábado como parte de las primeras operaciones para despejar minas.