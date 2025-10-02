India y Grecia están profundizando su cooperación militar y estratégica, un movimiento que amenaza con alterar el equilibrio de poder regional.

En el contexto de posibles acuerdos de armas, los analistas ven el calentamiento de las relaciones entre India y Grecia como una respuesta directa a la creciente influencia de Ankara tanto en el sur de Asia como en el Mediterráneo oriental, una región geográfica que abarca países como Türkiye, Grecia, Siria, Líbano e Israel.

El Dr. Ahmet Keser, profesor de la Universidad Hasan Kalyoncu de Türkiye, dice a TRT World que el acercamiento entre India y Grecia debe verse como una estrategia calculada de Atenas para contrarrestar a Ankara.

“Una de las estrategias fundamentales que Grecia y la administración de Chipre administrado por Grecia han seguido de manera consistente es fortalecer lazos con países que tienen tensiones con Türkiye o que podrían generarlas”, afirma, recordando el patrón histórico de Grecia de alinearse con rivales de Türkiye, como Israel.

Para India, argumenta Keser, el motivo es igualmente estratégico: se trata de una respuesta al apoyo de Türkiye a Pakistán durante la breve pero intensa guerra de cuatro días en mayo de 2025.

El acercamiento indio a Grecia y a la Chipre bajo administración griega ha cobrado nueva urgencia. La rara visita del primer ministro Narendra Modi a Chipre administrado por Grecia en junio, seguida de ejercicios navales conjuntos con Grecia, fue interpretada en Ankara como una provocación deliberada.

"Tales visitas difícilmente pueden considerarse una coincidencia", dice Keser, sugiriendo que el viaje de Modi a Chipre administrado por Grecia un mes después del enfrentamiento aéreo de India con Pakistán fue una "respuesta a la posición que Türkiye tomó durante la guerra entre India y Pakistán".

Fue una señal para disuadir la futura participación turca en conflictos del sur de Asia, añade.

Mushahid Hussain Sayed, experto en asuntos exteriores que anteriormente se desempeñó como ministro federal de Pakistán y senador de larga trayectoria, dice a TRT World que el movimiento de India está impulsado por "animosidad hacia Türkiye" debido a la asociación estratégica de Ankara con Islamabad."

Türkiye y Pakistán tienen posiciones comunes sobre Palestina, Chipre administrado por Grecia y Cachemira", dice Sayed, señalando que estas posturas chocan con los intereses del "Eje Indo-Israelí".

Para él, los ejercicios militares de India con Grecia son una “respuesta simbólica” a la cooperación de defensa entre Türkiye y Pakistán, que incluye la venta de armas y municiones a Pakistán por más de cinco millones de dólares en 2024.

Medios griegos e indios han informado que Nueva Delhi ofrece a Atenas su misil de crucero de ataque terrestre de largo alcance, con un alcance de 1.000 a 1.500 kilómetros. La posible venta de estos misiles podría alterar el equilibrio de poder en el Egeo, donde Türkiye y Grecia mantienen disputas históricas sobre fronteras marítimas y espacio aéreo.

Sin embargo, analistas indios rechazan con fuerza la idea de que las iniciativas de Nueva Delhi en el Mediterráneo oriental tengan como objetivo dañar los intereses turcos.

Teiborlang T. Kharsyntiew, profesor de estudios europeos en la Universidad Jawaharlal Nehru de Nueva Delhi, afirma a TRT World que los verdaderos motores del acercamiento entre India y Grecia son históricos y económicos.

“India y Grecia remontan sus relaciones hasta el siglo VI a.C.”, señala Kharsyntiew.