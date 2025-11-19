Washington, DC — Han transcurrido ya varios meses desde que Estados Unidos empezó a divulgar sus ataques contra embarcaciones a las que acusa de narcotráfico, mientras estas navegaban en aguas internacionales del Caribe y el Pacífico. Y ahora Washington, en una muestra de poder, ha desplegado el portaaviones más grande del mundo, el USS Gerald R. Ford. Una decisión que, apuntan los expertos, busca intimidar a Venezuela o crear condiciones propicias para un golpe de Estado en el país sudamericano.

El despliegue del portaaviones es una “escalada coercitiva” que revela que los ataques, los vuelos de drones y las operaciones encubiertas están ahora dentro del rango de opciones de la política exterior de Washington, explica Jenaro Abraham, politólogo y profesor de política latinoamericana en la Universidad Gonzaga, en conversación con TRT World.

“Un grupo de ataque con portaaviones amplía drásticamente la capacidad del Pentágono para vigilar e impactar territorio venezolano. Y, por esa razón, la amenaza no debe desestimarse como simplemente simbólica”, añade.

Abraham destaca que el Gobierno del presidente de EE.UU., Donald Trump, emite amenazas tangibles con frecuencia para lograr objetivos de política exterior: despliega fuerzas, observa cómo responden los Estados y los mercados, y luego decide si escalar y cómo hacerlo.

Desplegar al Gerald R. Ford en la región es tanto un “peligro militar como un teatro político” que busca presionar a Caracas, mientras “pone a prueba el sistema internacional”, detalla el experto.

“Así como Trump ha utilizado sanciones, aranceles y aislamiento financiero… contra [el presidente Gustavo] Petro en Colombia, el portaaviones funciona como otra forma de presión disciplinaria”, indica.

Creciente acumulación militar de EE.UU.

El principal portaaviones de la Marina de EE.UU. ahora forma parte de una creciente acumulación militar cerca de Venezuela, que el presidente Trump ha enmarcado como una lucha contra el “narcoterrorismo”. Sin embargo, muchos lo ven como un mensaje estratégico dirigido específicamente a Venezuela.

Desde septiembre, Estados Unidos ha lanzado al menos 21 ataques contra supuestas embarcaciones de narcotráfico, matando a más de 80 personas y dejando numerosos heridos. Washington no ha proporcionado evidencia de tráfico de drogas ni de amenazas.

Además, expertos legales afirman que los ataques constituyen ejecuciones extrajudiciales.

El USS Gerald R. Ford y el USS Newport News son buques estadounidenses de propulsión nuclear desplegados en la región para la “Operación Lanza del Sur” (“Southern Spear, en inglés”), que anunció la semana pasada el secretario de Guerra de EE.UU . , Pete Hegseth.

Esta acumulación militar incluye aviones de combate F-35, un gran grupo de portaaviones, un submarino de propulsión nuclear y otros múltiples buques de guerra, lo que representa el mayor despliegue de Washington en la región en décadas.

Mientras que la última escalada proporciona al Pentágono más puntos de entrada para vigilancia y ataque, también le da a Trump —cuyo objetivo aún no está claro— opciones adicionales respecto a Venezuela.

El viernes pasado, Trump dijo a los periodistas que “más o menos ya tomé una decisión” sobre cómo proceder con Venezuela , pero “no puedo decirles cuál sería”.

Dos días después, el domingo, declaró a los medios que “no hay novedades sobre Venezuela”, pero añadió que “puede que tengamos algunas conversaciones” con el presidente Nicolás Maduro . “Y veremos cómo resulta eso, pero ellos quisieran hablar”, completó.

Philip Gunson, analista sobre Venezuela del International Crisis Group, señala que el despliegue del Gerald R. Ford en la región “es el último intento por convencer a Maduro de que dimita, o de que el ejército lo derroque. También le da a Trump una mayor gama de opciones si decide seguir adelante con ataques terrestres”.

“Pero a largo plazo, también puede ser parte de la presencia militar estadounidense en el hemisferio occidental en general, que es consecuencia de la decisión del Gobierno de Trump de enfocarse más en su 'patio trasero'”, añade Gunson en conversación con TRT World.

Gunson, que está radicado en Caracas, se refiere a un concepto utilizado en el contexto político y de relaciones internacionales que alude a la esfera de influencia y áreas de dominio de Washington, especialmente en América Latina, similar a la más amplia Doctrina Monroe .

A pesar de las varias opciones que están sobre la mesa, junto con los últimos acontecimientos, ninguna de ellas favorece los intereses de Venezuela.

Desde que empezó el despliegue militar de Washington, Maduro ha prometido resistencia si EE.UU. invade su país, además de hacer llamados a la paz. Ha suplicado que no haya una “guerra loca” con Estados Unidos, al tiempo que ha invocado incluso al himno de John Lennon “Imagine” en busca de paz.

Gunson anticipa posibles ataques estadounidenses contra Venezuela.

“Quizás la decisión ya se tomó, quizás no. No me sorprendería si hubiera ataques en territorio venezolano, pero más importante es la pregunta de dónde y a qué. Una cosa es atacar una base militar o infraestructura gubernamental, y otra muy distinta es atacar una pista de aterrizaje remota o algún tipo de instalación de drogas”, explica Gunson.

Daniel Hellinger, profesor emérito de relaciones internacionales en la Universidad Webster, resalta a TRT World que la decisión de Washington de llevar el portaaviones más grande del mundo a la región busca “incentivar un intento de golpe de Estado”.

Hellinger afirma: “Claramente, esto está destinado a intimidar a Maduro y, al amenazar con una intervención militar directa, a incentivar un intento de golpe de Estado por parte de oficiales militares motivados ya sea por orgullo nacional o por preocupación ante su propia supervivencia”.

El experto también apunta a que de todas las opciones disponibles, Trump estaría esperando que Maduro “huya del país” o que los militares venezolanos actúen. Sin embargo, advierte que el mandatario estadounidense “en algún momento autorizará un tipo de ataque limitado, ya sea mediante un bombardeo o una incursión de fuerzas especiales, para capturar o asesinar a Maduro”.

“Si tal ataque tiene éxito, (Trump) será reacio, creo, a poner 'tropas en tierra' para enfrentar más violencia y la catástrofe económica que el país experimenta ahora. Si fracasa, entonces se enfrentará a decidir si profundiza y amplía la intervención estadounidense, lo cual ciertamente creará una crisis nacional para su propia presidencia”, analiza Hellinger.

Campaña “antiterrorista”

En marzo de 2020, Maduro fue acusado por las autoridades de EE.UU. de conspiración de "narcoterrorismo", conspiración para importar cocaína y delitos relacionados con armas.

Washington alega que Maduro es líder del “Cártel de los Soles”, una organización de narcotráfico, cuya existencia han negado reiteradamente desde Caracas.

Ese año, Estados Unidos ofreció una recompensa de 15 millones de dólares por el arresto de Maduro, que posteriormente aumentó a 25 millones de dólares en enero de 2025, y luego se duplicó a 50 millones de dólares en agosto de 2025.