Mientras el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, alterna amenazas militares con llamados condicionados al diálogo, Irán dijo estar dispuesto a negociar, pero advirtió que se defenderá si se le impone una guerra. Esta situación ha llevado a que actores regionales clave como Türkiye, Arabia Saudita y Qatar intensifiquen los esfuerzos diplomáticos y amplíen las consultas estratégicas, con el objetivo de evitar una confrontación abierta.

En este marco, funcionarios de defensa e inteligencia de Arabia Saudita visitaron esta semana Estados Unidos, según informó el sitio de noticias Axios, para abordar la situación con Irán.

Por un lado, el ministro de Defensa saudí, el príncipe Khalid bin Salman, viajó a Washington acompañado por una delegación de alto nivel en una visita que prevé subrayar la importancia de que Washington e Irán apuesten por las vías diplomáticas. Tenía previstas reuniones con el secretario de Estado, Marco Rubio, el enviado Steve Witkoff y funcionarios del Pentágono.

En una postura opuesta, el general Shlomi Binder, jefe de la inteligencia militar de Israel, también visitó esta semana Washington para mantener una serie de reuniones de alto nivel con la cúpula del Pentágono, la Agencia Central de Inteligencia y la Casa Blanca, informó Axios. Según el reporte, la visita estuvo centrada en entregar información de inteligencia solicitada por la administración del presidente Trump, incluidos datos sobre posibles objetivos de ataque dentro de Irán.

Türkiye impulsa diplomacia y advierte por Israel

Luego, este viernes, el presidente de Türkiye, Recep Tayyip Erdogan, dialogó con el presidente iraní, Masoud Pezeshkian, y subrayó que Ankara está dispuesta a asumir un rol facilitador para ayudar a desescalar las tensiones y contribuir a la resolución de los asuntos pendientes.

Por su parte, el ministro de Relaciones Exteriores de Türkiye, Hakan Fidan, se reunió este viernes con su par de Irán, Abbas Araghchi, en Ankara.

En una conferencia de prensa tras la reunión, Fidan se refirió a Tel Aviv: “También observamos que Israel está intentando persuadir a Estados Unidos para que lleve a cabo un ataque militar contra Irán". Y añadió: “Estos esfuerzos por parte de Israel tienen el potencial de causar un grave daño a la ya frágil estabilidad de nuestra región”.

En este sentido, Araghchi indicó: “Los acontecimientos que se están produciendo en nuestra región ocurren como resultado de las intervenciones ilegítimas de ciertas potencias desde fuera de la región. El régimen israelí está intentando debilitar a los países de la región mediante diversos planes”.

Poco antes, el miércoles, Fidan advirtió que un ataque estadounidense contra Irán sería “un error”, e instó a Washington y Teherán a resolver sus desacuerdos mediante la diplomacia. También señaló que es necesaria una mayor cooperación regional.

Asimismo, aseguró que “Irán está listo para negociar nuevamente el expediente nuclear” y aconsejó a los funcionarios estadounidenses abordar los problemas con Teherán paso a paso, en lugar de buscar un acuerdo integral. “Empiecen con el nuclear, ciérrenlo, y avancen luego con los demás”, aconsejó. Fidan también señaló que Irán podría ocupar un “lugar perfecto” en el orden regional, pero remarcó que debe construir confianza con los países vecinos.

Qatar pide más esfuerzos diplomáticos

Mientras tanto, los líderes de Qatar e Irán dialogaron este jueves y destacaron la importancia del diálogo y la diplomacia para abordar los desafíos regionales durante una conversación telefónica mantenida este jueves.

Según un comunicado, el emir qatarí, Tamim bin Hamad Al-Thani, habló con Pezeshkian y ambos revisaron las relaciones bilaterales y las vías para reforzar la cooperación en distintos ámbitos.