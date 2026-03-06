Bombas, misiles y drones siguen atravesando los cielos de Oriente Medio, durante el séptimo día de una guerra desatada tras los ataques de EE.UU. e Israel contra Irán el 28 de febrero, sin que en el horizonte se atisbe una desescalada. Entre las declaraciones cruzadas, que vuelan prácticamente a la misma velocidad de los proyectiles, el presidente de EE.UU., Donald Trump, descartó este jueves lanzar una operación terrestre al responder a los comentarios del ministro de Relaciones Exteriores iraní, Abbas Araghchi, quien aseguró que su país está preparado para enfrentar tal medida, aunque advirtió que sería un “desastre”.

En una conversación telefónica con el canal NBC News, Trump calificó como “pérdida de tiempo” mandar tropas terrestres a Irán porque allí “lo han perdido todo. Han perdido su armada. Han perdido todo lo que podían perder”. Y a renglón seguido, añadió que lo afirmado por Araghchi era un "comentario inútil", porque Washington ni se plantea esa posibilidad.

Luego aseveró que desea que se elimine la actual estructura de mando en Teherán, porque "queremos entrar y limpiar todo" rápidamente. "No queremos a alguien que en cuestión de 10 años lo reconstruiría todo", afirmó Trump antes de lanzar que tenía algunas personas en mente para gobernar el país, tras la muerte del líder Supremo, Alí Jamenei, a manos de los ataques de EE.UU. e Israel. Sin embargo, se negó a dar nombres.

Con estas últimas declaraciones, el mandatario estadounidense remarca nuevamente, en apenas cuestión de horas, su objetivo manifiesto de dictar las decisiones sobre el rumbo político en Irán. Ya el jueves le había dicho al medio que espera tener voz y voto en la elección del próximo líder del país, comparándolo con el papel que su administración ha desempeñado en Venezuela tras la captura del presidente Nicolás Maduro a principios de enero.

"Tengo que participar en el nombramiento, como con Delcy (Rodríguez) en Venezuela", dijo Trump descartando la posibilidad de que ascienda Mojtaba Jamenei —hijo de Alí Jamenei y supuesto favorito para sucederlo—, al calificarlo de "un peso ligero". De hecho, el mandatario estadounidense dejó claro que no aceptaría un sucesor que continúe las políticas del difunto líder Supremo, advirtiendo que esto arrastraría a Estados Unidos de nuevo a la guerra "en cinco años".

Informe revela que el Gobierno de Irán mantiene el control y no hay fracturas

Pese al objetivo de Trump sobre redefinir el futuro político de Irán, un reporte del diario The Washington Post acaba de revelar que la estructura gobernante del país no se ha visto amenazada ni fracturada por la ofensiva militar y ante la muerte de Jamenei.

Citando a funcionarios europeos y árabes con información sobre la posición del gobierno iraní, la publicación indica que no se han presentado deserciones significativas ni levantamientos o protestas en las calles del país desde que Estados Unidos e Israel lanzaron sus ataques conjuntos en todo el territorio.

De hecho, un alto funcionario europeo declaró al periódico, bajo condición de anonimato, que no se había detectado ni una sola señal de fractura dentro del sistema político, y que el control seguía siendo total. En este sentido explicó que Irán había creado capas de liderazgo redundantes diseñadas para seguir funcionando incluso después de la eliminación de figuras importantes, como Jamenei, con nuevos comandantes nombrados a los pocos días del asesinato de sus predecesores.

El informe, que afirma que la inteligencia estadounidense no encontró indicios tempranos de un colapso interno, también citó a un alto funcionario árabe que afirmó que las naciones del Golfo esperaban que el asesinato de Jamenei desencadenara una movilización masiva contra el régimen, pero afirmó que la reacción pública anticipada nunca se materializó.

Israel dice que lanzó “nueva fase” de la guerra contra Irán

Desde la mañana de este viernes se empezaron a reportar fuertes ataques en Teherán después de que Israel asegurara que había lanzado una “nueva fase” en la guerra que libra con Estados Unidos. En la noche del jueves, el comandante de las fuerzas israelíes, general Eyal Zamir, informó que Tel Aviv avanzaría hacia la siguiente etapa de su campaña bélica, según reportó el medio The Times of Israel.

“Tras completar la etapa del sorpresivo golpe inicial, en la que establecimos superioridad aérea y suprimimos el arsenal de misiles balísticos, ahora pasamos a la siguiente fase de la campaña, en la que intensificaremos el ataque contra los cimientos del régimen y sus capacidades militares”, declaró en un comunicado de prensa citado por el periódico. “Tenemos otras maniobras sorprendentes en nuestras manos, que no pienso revelar”, añadió.

Varios medios iraníes, entre ellos la televisión estatal Irib, informaron la mañana del viernes de una serie de explosiones en diferentes barrios de la capital. También se reportaron ataques con misiles en Shiraz, en el sur del país, que dejaron varios ciudadanos "muertos o heridos" el jueves por la noche, indicó la agencia pública de noticias Irna.