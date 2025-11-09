Palestina ha aplaudido las órdenes de arresto que Türkiye emitió contra 37 funcionarios israelíes , incluyendo al primer ministro Benjamín Netanyahu, al calificarlas de“una victoria para la justicia”, mientras instó a otros países a seguir el ejemplo de Ankara.

La Fiscalía General de Estambul anunció este viernes las órdenes de detención por cargos relacionados con el “genocidio” en Gaza. Además de Netanyahu, la medida incluye a otros altos funcionarios como el ministro de Defensa, Israel Katz; el ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben-Gvir; el jefe del Ejército, Eyal Zamir, y el comandante de las Fuerzas Navales israelíes, David Saar Salama.

En un comunicado, el Ministerio de Relaciones Exteriores palestino expresó su agradecimiento por la medida emprendida por Türkiye. “Esta valiente acción legal representa una victoria para el principio de justicia y una muestra de la voluntad de las naciones y líderes libres que rechazan la política de impunidad que algunos países han concedido a Israel”, declaró la entidad en un comunicado este sábado.

En ese sentido, subrayó que la medida “reafirma también la universalidad de la jurisdicción para afrontar los crímenes de guerra y los crímenes de lesa humanidad”. Así, sostuvo el ministerio, las acciones adoptadas por el poder judicial turco reflejan “una postura jurídica y moral avanzada, y envían un mensaje claro: quienes cometan crímenes contra el pueblo palestino no escaparán a la justicia, independientemente de su posición”.

Por su parte, el grupo de resistencia palestino Hamás había reconocido las órdenes de arresto como un acto noble del pueblo turco y sus líderes. “Este importante paso confirma la noble postura del pueblo turco y su liderazgo, que se alinea con los valores de justicia y humanidad, así como con los lazos de hermandad con nuestro pueblo palestino oprimido”, señaló. Y además instó a otros países a seguir el mismo camino.