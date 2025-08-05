En una maniobra que parece confirmar sus verdaderas intenciones al lanzar la brutal ofensiva sobre Gaza hace 22 meses, el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ya tomó la decisión de ocupar completamente el enclave. Así lo reveló un alto funcionario cercano al gobierno israelí al periódico Yedioth Ahronoth este lunes al señalar: “La suerte está echada: vamos por una ocupación total de Gaza”.

Y luego detalló: “Habrá operaciones incluso en zonas donde hay rehenes. Si el jefe del Estado Mayor del ejército israelí no está de acuerdo, debería renunciar”, advirtió.

Por su parte, el Canal 12 de Israel informó que la decisión representa un giro importante en la estrategia de Tel Aviv de cara a Gaza, con operaciones ahora previstas en zonas densamente pobladas, incluidos campamentos centrales de refugiados.

A eso se suma que, con declaraciones de ministros que hablaron recientemente con Netanyahu, la emisora pública KAN reportó que el líder israelí había decidido ampliar las operaciones militares en el enclave palestino, a pesar de la oposición del estamento de seguridad.

De acuerdo a Yedioth Ahronoth, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, le dio “luz verde” a Netanyahu para avanzar con una ofensiva ampliada.

Además, el presidente de EE.UU., Donald Trump, habría dado a Netanyahu “luz verde” para avanzar con una ofensiva ampliada, según el diario israelí Yedioth Ahronoth.

Relacionado TRT Global - ¿Cómo mata Israel a 28 niños todos los días? De las bombas al hambre, el genocidio sobre la infancia

Filtraciones revelan que Netanyahu rechazó acuerdo para liberar rehenes, según informe





Protocolos secretos de reuniones de alto nivel en Israel revelaron que Netanyahu rechazó a principios de este año un acuerdo de alto el fuego que, a consideración de importantes funcionarios, podría haber asegurado la liberación de todos los rehenes israelíes en Gaza, reportó el Canal 13-

El informe, basado en transcripciones filtradas de marzo de 2025, muestra que altos mandos militares y de inteligencia apoyaban un acuerdo en dos fases que habría puesto fin temporalmente a la ofensiva y facilitado la devolución de los rehenes restantes.

La propuesta incluía incluso la opción de reanudar las hostilidades posteriormente, pero Netanyahu se opuso. “Todo el liderazgo israelí calculó erróneamente que la presión humanitaria obligaría a Hamás a rendirse”, indicó Canal 13.

Cinco meses después, las restricciones de Tel Aviv impuestas sobre la ayuda humanitaria en Gaza y el continuo bombardeo no han logrado “desmantelar” a Hamás, pero sí han dañado gravemente la imagen internacional de Israel, añadió el reportaje.

La primera reunión, documentada en los protocolos filtrados, se celebró el 1 de marzo, poco después de que Hamás devolviera los cuerpos de cuatro rehenes.

Los líderes israelíes debatían en ese momento si avanzar hacia la segunda fase del acuerdo de alto el fuego —negociado por Egipto, Qatar y Estados Unidos— que contemplaba negociaciones para poner fin a la ofensiva y liberar a los rehenes restantes.

Según el informe, el mayor general Nitzan Alon, quien lidera los asuntos de rehenes israelíes, afirmó en esa reunión: “La única oportunidad de liberar a los rehenes es discutir las condiciones de segunda fase”.

Ronen Bar, exdirector del Shin Bet, coincidió: “La opción que prefiero es avanzar con la fase dos. Podemos retomar la guerra fácilmente después. Primero recuperemos a todos, luego seguimos con la ofensiva”.

Por su parte, el ministro de Asuntos Estratégicos, Ron Dermer, líder del equipo negociador israelí, respondió: “No estamos dispuestos a poner fin a la guerra mientras Hamás siga en el poder”.

Los protocolos muestran que el liderazgo político, encabezado por Netanyahu, rechazó finalmente el consejo de los responsables de inteligencia.

El 18 de marzo, tras haberse cumplido la primera fase del acuerdo por parte de Hamás, Netanyahu abandonó el proceso y reanudó lo que ha sido calificado como genocidio.

Según organizaciones de derechos humanos y medios de comunicación, al menos 50 rehenes siguen en Gaza, incluidos 20 que se cree siguen vivos. En contraste, más de 10.800 palestinos permanecen en prisiones israelíes, con denuncias de tortura, desnutrición y negligencia médica.

La semana pasada, Tel Aviv abandonó las conversaciones indirectas con Hamás en Doha, alegando desacuerdos sobre la retirada de Gaza, el fin de la ofensiva y la distribución de ayuda humanitaria.