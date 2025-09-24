La disputa entre Venezuela y Estados Unidos vuelve a acaparar titulares, pues sólo ha escalado con el pasar de los días. Luego de que la Casa Blanca desestimara una carta del presidente venezolano, Nicolás Maduro, en la que instaba a “preservar la paz mediante el diálogo” , el mandatario señaló este martes que evalúa declarar, mediante decreto, “el "estado de conmoción exterior en todo el territorio nacional" ante las “agresiones y amenazas” de Washington. Ese mismo día, la Marina estadounidense informó que había puesto a prueba cuatro misiles balísticos de alcance intercontinental desde las costas de Florida.

Junto a los jefes de distintos poderes públicos de Venezuela y otros funcionarios, Maduro señaló que sopesa la posibilidad del “estado de conmoción”, con el objetivo de que "toda la nación" y cada "ciudadano y ciudadana de este país tenga el respaldo, la protección y la activación de todas las fuerzas de la sociedad venezolana para responder a las amenazas o, si se diera el caso, a cualquier ataque que se hiciera" contra el país.

"Ya pudiéramos decir está casi constituido el primer decreto", dijo el mandatario, antes de añadir que “estamos en preparación de sendos decretos (...) para cualquier escenario que se presente”.

Según la Constitución de Venezuela, el estado de conmoción interior o exterior puede decretarse "en caso de conflicto interno o externo que ponga seriamente en peligro la seguridad de la nación, de sus ciudadanos y ciudadanas o de sus instituciones". También señala que el estado de conmoción "se prolongará hasta por 90 días, siendo prorrogable hasta por 90 días más".

Por su parte, la vicepresidenta Delcy Rodríguez indicó que la reunión de Maduro con altos funcionarios “busca blindar constitucionalmente las acciones que corresponden al Estado venezolano en la defensa, en la salvaguarda, en la garantía de la paz, de la tranquilidad y de la integridad territorial de nuestra patria".

