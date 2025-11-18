En un mensaje que atravesó el Caribe y apuntó directamente a Washington, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, señaló que "el que quiera hablar” con Caracas, “se hablará ‘face to face’, cara a cara, sin ningún problema". Unas palabras que llegaron este lunes, apenas horas después que su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, insinuara la posibilidad de un diálogo . Pero sobre el panorama de las conversaciones potenciales ahora también soplan los vientos de una opción militar: Trump aclaró que no descarta “nada” respecto a una intervención en el país latinoamericano. “Simplemente tenemos que encargarnos de Venezuela”, lanzó.

"El que quiera dialogar, encontrará siempre en nosotros gente de palabra, gente decente y gente con experiencia para dirigir a Venezuela", expresó Maduro en su programa semanal que se transmite por el canal estatal VTV. "Yo lo he dicho en inglés, y lo repito siempre. Diálogo. ¿Cómo se dice diálogo en inglés? Diálogo, diálogo, diálogo, diálogo, diálogo… Yes, peace, war no, never, never war (Sí, paz, guerra no, nunca, nunca guerra)", añadió el mandatario.

No obstante aclaró que "no se puede permitir" que "se bombardee y masacre" al pueblo venezolano. "El diálogo es el camino para buscar la verdad y la paz", sostuvo Maduro, quien cuestionó "firmemente la amenaza del uso de la fuerza o el uso de la fuerza para imponer reglas en las relaciones entre los países".

Previamente, a finales de septiembre pasado, Maduro le había enviado una carta a Trump en la que lo invitaba a “preservar la paz con diálogo”. En la misiva publicada por la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, Maduro señaló: “Siempre hemos buscado una comunicación directa para atender y resolver cualquier tema que surja entre nuestros dos gobiernos”. Al otro día, la secretaria de Prensa de EE.UU., Karoline Leavitt, desestimó la carta y alegó que contenía “mentiras”.





Relacionado TRT Español - ¿Diálogo con Maduro? Trump abre puerta a "conversaciones" con Venezuela tras llegada de portaaviones

Trump vuelve a señalar que no descarta opción militar





En conversación con la prensa este lunes, el mandatario estadounidense insistió en que aún no descarta ninguna opción con respecto a una posible intervención militar en territorio venezolano, aunque aclaró que también está abierto a un diálogo. Ya el domingo Trump había comentado que “podríamos tener algunas conversaciones con Maduro, y ver cómo resulta… Ellos quieren hablar”.

Y reiterando esta postura, cuando periodistas le preguntaron si se comprometería a hablar con Maduro antes de autorizar cualquier acción militar respondió: “Probablemente hablaría con él, sí. Hablo con todo el mundo”.

Sin embargo, añadió: "No descarto nada, simplemente tenemos que encargarnos de Venezuela”. Luego, Trump sostuvo que Maduro "no ha sido bueno con EE.UU." y acusó otra vez, sin pruebas, a su gobierno de enviar a miembros de la banda Tren de Aragua a su país.

“Ahora tenemos una frontera estricta; no entra nadie, pero hace un año teníamos millones de personas cruzando”. Añadió que el Gobierno de Maduro “ha causado un tremendo daño”, y que “no ha sido bueno para Estados Unidos”. “Simplemente tenemos que ocuparnos de Venezuela”, concluyó.

Pero las declaraciones de Trump no se limitaron a Venezuela. El mandatario estadounidense también lanzó la posibilidad de extender acciones similares a otros países de Latinoamérica en lo que ha enmarcado como la lucha de EE.UU. contra el narcotráfico.

“¿Lanzaría ataques en México para detener las drogas? Está bien para mí, lo que sea necesario para detenerlas”, dijo. Y sobre Colombia, agregó: “Hay fábricas de cocaína donde producen cocaína. ¿Derribaría esas fábricas? Estaría orgulloso de hacerlo… porque vamos a salvar millones de vidas”.

Previamente, los gobiernos de Colombia y México han rechazado señalamientos similares por parte de Washington.

Relacionado TRT Español - Carta de Maduro a Trump invita a "preservar paz con diálogo" y rechaza "fake news" de narcotráfico

Las declaraciones de Trump se producen después de que el Departamento de Estado de EE.UU. anunciara que desde el 24 de noviembre designará al llamado Cartel de los Soles como organización terrorista extranjera (FTO, por sus siglas en inglés). Sin mostrar evidencias, Washington ha vinculado a Maduro con este grupo, cuya existencia funcionarios de Caracas señalan que es "un invento".

Ante las preguntas de la prensa este domingo, Trump reconoció que esta designación "permite" que Washington ataque los activos de Maduro o infraestructura dentro de Venezuela, pero matizó que él no ha dicho que lo hará. "Nos permite hacer eso, pero no hemos dicho que vamos a hacer eso, y podríamos discutir (con Venezuela)", aseguró.

Desde Caracas, han negado categóricamente estas acusaciones, señalando que lo que busca EE.UU. con esto y con su creciente despliegue militar en el Caribe es forzar un cambio de gobierno. El propio Maduro insiste en que no existen cultivos de drogas en su país y que las acusaciones forman parte de una campaña política. También ha mencionado en varias ocasiones que el objetivo de EE.UU. es apoderarse del petróleo venezolano.