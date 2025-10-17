La líder opositora venezolana y recién galardonada con el Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, expresó su apoyo a Israel durante una llamada telefónica con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, según informó la oficina del mandatario.

Durante la conversación, Machado celebró la liberación de rehenes israelíes bajo un acuerdo de alto el fuego en Gaza y elogió “los esfuerzos de Israel contra Irán”, señalando al país persa como una amenaza tanto para Israel como para Venezuela.

Por su parte, Netanyahu la felicitó por su Nobel y destacó su labor en la promoción de la democracia y la paz.