María Corina Machado, Nobel de la Paz venezolana, reitera su apoyo a Israel en llamada con Netanyahu
La líder opositora venezolana y Nobel de la Paz, María Corina Machado, felicitó a Netanyahu y respaldó el ataque de Israel contra Irán en una llamada, según informaron autoridades israelíes.
FOTO ARCHIVO: La líder opositora venezolana María Corina Machado en una protesta / Reuters
17 de octubre de 2025

La líder opositora venezolana y recién galardonada con el Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, expresó su apoyo a Israel durante una llamada telefónica con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, según informó la oficina del mandatario.

Durante la conversación, Machado celebró la liberación de rehenes israelíes bajo un acuerdo de alto el fuego en Gaza y elogió “los esfuerzos de Israel contra Irán”, señalando al país persa como una amenaza tanto para Israel como para Venezuela.

Por su parte, Netanyahu la felicitó por su Nobel y destacó su labor en la promoción de la democracia y la paz.

Machado ya había prometido trasladar la embajada venezolana en Israel a Jerusalén si su movimiento llegara al poder, alineándose con otros líderes latinoamericanos de postura pro-Israel, como el presidente argentino Javier Milei y el expresidente brasileño Jair Bolsonaro.

La mayoría de los países mantienen sus embajadas en Tel Aviv, evitando Jerusalén, ciudad que Palestina reclama como su capital.


FUENTE:TRT Español y agencias
