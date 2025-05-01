Gaza continúa siendo escenario de intensos bombardeos israelíes que han dejado al menos ocho muertos y decenas de heridos en las últimas horas, en medio de una crisis humanitaria que no deja de profundizarse. Las localidades de Rafah, Beit Lahia, Deir Al-Balah y Jan Yunis figuran entre las más afectadas, según informó la agencia oficial palestina WAFA.

Entre las víctimas se cuentan tres civiles alcanzados por disparos de drones mientras trabajaban en campos agrícolas en Al-Mawasi, otros tres fallecidos en Beit Lahia y una menor de edad que murió en otro ataque en Jan Yunis. Otro hombre perdió la vida en el barrio de Al-Manara, mientras que el bombardeo de una vivienda en Deir Al-Balah dejó varios heridos. En Beit Hanoun, al norte del enclave, se reportaron más víctimas, aunque aún se desconoce el número exacto.

Desde el colapso del alto el fuego el pasado 18 de marzo, Israel ha intensificado sus ataques sobre Gaza, provocando un alarmante aumento de víctimas civiles. En esta nueva escalada, al menos 2.308 personas han muerto y otras 5.973 han resultado heridas, según datos de autoridades palestinas. El balance total desde el inicio de las masacres, el 7 de octubre, asciende a más de 52.400 muertos y al menos 118.000 heridos, en su mayoría mujeres y niños.

Colapso humanitario total

Este recrudecimiento de la ofensiva militar ocurre en un contexto de emergencia humanitaria sin precedentes. El bloqueo casi total a la ayuda humanitaria ha llevado a cientos de miles de personas al borde de la inanición. Las panaderías han cerrado por falta de harina, los precios de los alimentos básicos se han disparado y el Programa Mundial de Alimentos (PMA) de Naciones Unidas ha advertido que ya no dispone de reservas para sostener las cocinas comunitarias, convertidas en el último salvavidas para miles de familias.

Con apenas 10 años, Yusef Al-Najar corre cada mañana por las calles polvorientas de Ciudad de Gaza con una olla entre las manos, esperando conseguir algo de comida para su madre y su hermana. Su padre murió en un ataque aéreo, y ahora él se siente responsable de alimentar a su familia. “A veces, en medio del caos, se me cae la olla y la comida se derrama en el suelo. Vuelvo a casa con las manos vacías… y ese dolor es peor que el hambre”, cuenta a la agencia de noticias AFP.