AMÉRICA LATINA
Machado apunta contra Rodríguez y sostiene que Venezuela será el "mayor aliado" de EE.UU.
La líder opositora María Corina Machado sostuvo que Venezuela vive una “verdadera transición” democrática y afirmó que el proceso desembocará en un país alineado con Estados Unidos, al que describió como su futuro “mayor aliado” en el continente.
La líder opositora venezolana María Corina Machado asiste a una conferencia de prensa en Washington. / Reuters
hace 2 horas

Dos semanas después de la operación de Estados Unidos en Venezuela y la captura del presidente Nicolás Maduro, la líder opositora venezolana María Corina Machado afirmó que su país atraviesa una “verdadera transición” hacia la democracia, aunque sostuvo que el proceso tendrá “varias fases” y que el resultado final será una sociedad “profundamente proestadounidense”.

Así lo indicó durante una conferencia de prensa en Washington el viernes: “Este es un proceso que tiene varias fases. Estamos en una situación compleja… en la que el régimen se ve obligado a desmantelar algunas de las estructuras que lo han mantenido en el poder, empezando por el sistema de represión”.

La dirigente habló un día después de haber sido recibida por el presidente de EE.UU., Donald Trump en la Casa Blanca, donde le entregó su Premio Nobel de la Paz. Señaló que el fin de lo que calificó como “represión” debe incluir la liberación incondicional de personas que están encarceladas, según afirma, por motivos políticos. También advirtió que muchos exdetenidos siguen bajo prohibiciones de viaje y sufren intimidaciones constantes.

“El resultado de este duro proceso será una sociedad basada en esos valores, una sociedad que sea profundamente proestadounidense”, añadió.

Machado también criticó a la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez. “Ella es comunista. Es la principal aliada y representante del régimen ruso, de los chinos y de los iraníes, pero eso no es el pueblo venezolano, y tampoco lo son las Fuerzas Armadas”, afirmó. También dijo que Rodríguez “está siguiendo órdenes” y que no actúa por iniciativa propia.

Sin embargo, hasta ahora el presidente Donald Trump ha marginado a Machado, respaldando a Rodríguez como líder temporal del país. Trump ha señalado que Machado no cuenta con el respaldo suficiente dentro de Venezuela y decidió mantener su apoyo a Rodríguez, siempre que cumpla con las condiciones de Estados Unidos en relación con el acceso a las vastas reservas petroleras venezolanas.

Rodríguez asumió como presidenta encargada tras un ataque militar estadounidense ocurrido el 3 de enero, que derivó en la captura de Maduro y de la primera dama, Cilia Flores. Ambos fueron llevados a la fuerza a Nueva York, donde enfrentan un juicio.

“Estoy profundamente, profundamente convencida de que tendremos una transición ordenada. Esta es una fase compleja en la que estamos ahora. Parte del trabajo sucio lo están haciendo ellos”, dijo Machado. “Pero el resultado de una transición estable será una Venezuela orgullosa, que será el mayor aliado que Estados Unidos haya tenido jamás en América”, agregó.

Sobre su reunión con el presidente Trump el jueves, Machado aseguró que quedó “muy impresionada” por el nivel de información que él maneja sobre Venezuela y por el seguimiento que hace de la situación del país.

Rodríguez recibe en Caracas a jefe de la CIA

Sus declaraciones se produjeron un día después de que el director de la Agencia Central de Inteligencia (CIA), John Ratcliffe, se reuniera con Rodríguez en Caracas, en lo que constituye la visita de más alto nivel de un funcionario estadounidense desde el 3 de enero. 

Según un funcionario de la administración estadounidense que habló bajo condición de anonimato a la agencia de noticias AFP, Ratcliffe viajó a Venezuela para “transmitir el mensaje de que Estados Unidos espera una relación de trabajo mejorada”.

"Por instrucciones de Trump, el director Ratcliffe viajó a Venezuela para reunirse con la presidenta interina Delcy Rodríguez y transmitirle el mensaje de que Estados Unidos busca mejorar las relaciones de trabajo", dijo este viernes un funcionario.

Ratcliffe y Rodríguez "conversaron sobre las posibles oportunidades de colaboración económica, así como sobre el punto de que Venezuela no puede seguir siendo santuario de los adversarios de Estados Unidos, especialmente los narcotraficantes", añadió.

La visita del jefe de la CIA busca "construir confianza" para una comunicación permanente entre Washington y Caracas, indicaron. La visita fue coordinada entre la Casa Blanca, el Departamento de Estado y el Pentágono, y se produjo poco después de que Trump y Rodríguez tuvieran su primera conversación telefónica este miércoles.

FUENTE:TRT Español y agencias
