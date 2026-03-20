Una alianza de seguridad sólo resulta confiable en la medida en que quienes están en ella crean que la protección llegará genuinamente cuando el peligro golpee.

Ahora, los países del Golfo son arrastrados hacia una guerra que no eligieron ni respaldaron, mientras que la expectativa de que la protección de EE.UU. estaría disponible cuando se necesitara ya no resulta convincente para la región.

Sin embargo, el problema es mucho mayor que sólo el Golfo.

Lo que está colapsando no es únicamente la confianza en una decisión concreta de EE.UU., sino también la fe en el marco de seguridad de Washington en su conjunto.

En consecuencia, el impacto de la guerra que lanzaron Estados Unidos e Israel contra Irán se extenderá inevitablemente más allá de Oriente Medio.

Esta escalada, sumada a una década de cambios en la política exterior estadounidense, marca un punto de inflexión: es probable que los aliados de larga data comiencen a cubrirse las espaldas, prioricen la cooperación regional y cultiven relaciones más equilibradas con potencias globales como Rusia y China.

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En su forma tradicional, el “paraguas de seguridad” de EE.UU., o su disuasión extendida, es el compromiso de Washington de defender a sus aliados y socios, incluso mediante medios nucleares y convencionales, para disuadir a los adversarios de atacarlos en un principio.

Esta lógica está institucionalizada de manera más clara en la OTAN, y en los compromisos de seguridad de Washington en Asia.

No obstante, en la práctica, también se ha extendido al Golfo, donde durante décadas las bases militares estadounidenses, las ventas de armas y las asociaciones estratégicas alimentaron la creencia de que la proximidad a Washington protegería a los Estados de la región frente a las amenazas, especialmente las provenientes de Irán.

Tras años de conflicto con grupos respaldados por Irán, el enfrentamiento pasó a ser directo en junio de 2025, cuando Washington colaboró con Tel Aviv para atacar las instalaciones nucleares iraníes en Fordow, Natanz e Isfahán durante la llamada Guerra de los 12 Días.

Las recientes conversaciones diplomáticas entre Irán y Estados Unidos se habían centrado en poner fin al enriquecimiento de uranio por parte de Teherán y en restringir su programa de misiles de largo alcance, pero ambas partes no lograron llegar a un acuerdo.

Pero antes de que esas negociaciones concluyeran oficialmente, el conflicto escaló cuando Estados Unidos e Israel lanzaron la guerra contra Irán el 28 de febrero de 2026, a través de ataques selectivos que ese día mataron al líder Supremo iraní, Alí Jameneí, y que posteriormente han asesinado a numerosos altos funcionarios militares.

A diferencia de la breve Guerra de los 12 Días del año pasado, cuando Israel era el principal objetivo de Irán, la represalia de Teherán esta vez fue bastante diferente. La retaliación se extendió por toda la región del Golfo.

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Junto con las bases estadounidenses y las misiones diplomáticas, también fueron atacados aeropuertos, hoteles, puertos, instalaciones petrolíferas y algunas zonas civiles. Los Estados del Golfo están asumiendo ahora los costos económicos y de seguridad de una guerra que no iniciaron, mientras insisten en que no es su conflicto.

Sin embargo, no hay que perder de vista que los debates globales en torno al paraguas de seguridad estadounidense no comenzaron con esta guerra.

La postura de línea dura de Estados Unidos

La primera elección de Donald Trump en 2016 ya había marcado una ruptura radical con el enfoque tradicional estadounidense hacia las alianzas de larga data, el comercio y las normas diplomáticas.

Bajo el lema “Estados Unidos, primero”, las alianzas dejaron de verse como compromisos estratégicos fiables y pasaron a considerarse acuerdos transaccionales que se podían presionar, humillar o cambiar de forma repentina.

Trump exigió un mayor gasto en la OTAN, advirtió de que Estados Unidos podría actuar "por su cuenta", impuso aranceles a sus aliados más cercanos y quebrantó abiertamente las convenciones diplomáticas: según se informó, llegó a decirle a su homólogo Emmanuel Macron que, sin Estados Unidos, Francia estaría “hablando en alemán”.

El impacto fue tan profundo que transformó el debate más amplio sobre la democracia en sí misma.

El ascenso de Trump planteó una nueva pregunta: si las mayores amenazas a la democracia liberal podían surgir desde adentro, a través de la erosión de las normas e instituciones democráticas en las propias democracias consolidadas.

Esta fue la preocupación destacada por Steven Levitsky y Daniel Ziblatt. Sin embargo, cuando los demócratas ganaron las siguientes elecciones, muchos creyeron que los años de Trump habían sido apenas una anomalía, un retroceso temporal con escasas probabilidades de repetirse.

No obstante, el regreso de Trump al poder para un segundo mandato y las políticas aún más audaces de ahora han hecho que sea mucho más difícil desestimar aquellas dudas iniciales, al tiempo que se ha incrementado la sensación de que los compromisos de Washington, incluso hacia sus aliados, se estaban volviendo cada vez más inestables.

Ciertamente, una postura de línea dura por parte de Estados Unidos hacia sus adversarios ideológicos no resulta sorprendente en sí misma.

Washington tiene un largo historial de enfrentamientos con gobiernos hostiles o antiestadounidenses mediante la coerción, la presión e incluso la intervención directa, especialmente en América Latina.

En ese sentido, la intensificación de las llamadas operaciones antinarcóticos del Gobierno de Trump en el Caribe, la incursión que resultó en la captura del presidente Nicolás Maduro en Venezuela, el serio enfrentamiento con Colombia e incluso los debates sobre un posible cambio de régimen o una "toma de control amistosa" en Cuba , pueden parecer extremos en sus planteamientos. Sin embargo, aún puede interpretarse que están alineados en términos generales con patrones anteriores de la política exterior estadounidense hacia gobiernos considerados adversarios ideológicos o "problemas estratégicos”.

Lo que resulta más significativo y más preocupante para los aliados es que, durante el segundo mandato de Trump, esta manera coercitiva e impredecible no se ha limitado a los adversarios.

Bajo una política de "Estados Unidos, primero" más radical, también se ha extendido a aliados, dependientes y gobiernos amigos.