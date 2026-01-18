Pasaron casi 26 años desde el inicio de las negociaciones hasta que, este sábado, la Unión Europea (UE) y el Mercosur —integrado por Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay— firmaron el esperado acuerdo de libre comercio. Presentado por varios líderes como un rechazo contundente a los aranceles y al uso del comercio como arma geopolítica, el pacto dará lugar a una de las mayores zonas integradas del mundo, con 720 millones de personas y cerca del 30% del PBI global.

El acuerdo ganó impulso en un contexto marcado por nuevas amenazas arancelarias del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y tras un cuarto de siglo de negociaciones complejas entre ambos bloques.

La ceremonia de firma se realizó luego de que, el pasado 9 de enero, el Consejo de la UE —la institución que representa a los gobiernos del bloque— adoptara dos decisiones que autorizaron la firma. Para su entrada en vigor, el tratado deberá superar todavía el proceso de ratificación parlamentaria tanto en el Parlamento Europeo como en los Congresos de los países miembros del Mercosur.

En la ceremonia, realizada en Asunción, participaron los presidentes de Argentina, Javier Milei; de Paraguay, Santiago Peña, y de Uruguay, Yamandú Orsi. Por parte de Brasil asistió el ministro de Relaciones Exteriores, Mauro Vieira. También estuvieron presentes los mandatarios de Panamá, José Raúl Mulino, y de Bolivia, Rodrigo Paz. Panamá ingresó recientemente al Mercosur como Estado asociado, mientras que Bolivia se encuentra en la fase final de su adhesión como miembro pleno.

Relacionado Mercosur-UE: ¿dependencia o desarrollo? - TRT Español - TRT Español

Impacto económico y tensiones

Una vez aprobado por el Parlamento Europeo y ratificado por los Legislativos de cada país del Mercosur, el acuerdo eliminará aranceles sobre más del 90% del comercio bilateral, con un peso económico estimado en unos 22 billones de dólares. Se prevé que entre en vigor hacia fines de 2026.

La UE proyecta un aumento del 39% en sus exportaciones hacia el Mercosur, mientras que las ventas del bloque suramericano a Europa podrían crecer un 17%.

El pacto ampliará el acceso de productos agrícolas sudamericanos —como carne vacuna, aves y soja— al mercado europeo, al tiempo que impulsará las exportaciones de automóviles, vino y quesos de la UE. Este equilibrio generó rechazo entre agricultores europeos, que temen una competencia desigual frente a productos más baratos y con estándares menos estrictos.

Para mitigar esas preocupaciones, la Comisión Europea propuso salvaguardas y un fondo de crisis que permitiría restablecer temporalmente aranceles ante un aumento repentino de importaciones.

En Sudamérica, algunos críticos advierten que los cupos y protecciones podrían limitar el impacto económico del acuerdo. Analistas argentinos, por ejemplo, estiman posibles pérdidas de empleo en el sector automotor.

Pese a las críticas, los defensores del pacto sostienen que envía un mensaje claro en un contexto global cada vez más proteccionista: la UE y el Mercosur apuestan por una mayor integración y vínculos económicos de largo plazo.

El acuerdo llega en un momento de crecientes tensiones globales. En este contexto, Peña calificó el acuerdo como “una señal clara a favor del comercio internacional”. En la misma línea, el presidente del Consejo Europeo, António Costa, afirmó que el pacto contrasta con “el uso del comercio como arma geopolítica”. El ministro de Exteriores de Brasil, Vieira, describió el acuerdo como un “muro de contención frente al proteccionismo y la imprevisibilidad”.

Reacciones regionales

El presidente Luiz Inácio Lula da Silva, uno de los principales impulsores del pacto, no pudo asistir a la firma por cambios de protocolo de última hora, pero lo celebró como una victoria del multilateralismo durante conversaciones con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen.

En su lugar asistió Vieira, expresó su expectativa de que el acuerdo se implemente de manera “justa” y “equilibrada”. Señaló además que refleja el compromiso de ambas partes con el sistema multilateral y con los estándares medioambientales, sociales y laborales. Destacó en particular el capítulo sobre comercio y género, orientado a impulsar políticas públicas de inclusión y empoderamiento de las mujeres a ambos lados del Atlántico.

El presidente uruguayo, Orsi, celebró la firma al afirmar que “algo del multilateralismo sobrevive y goza de buena salud”. “La señal que estamos dando desde el Mercosur y desde Europa en este mundo tan complejo e imprevisible es alentadora”, sostuvo tras regresar a su país.