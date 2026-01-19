“Los gobiernos del mundo están sencillamente impactados de que la República Bolivariana de Venezuela sea víctima y objeto de un ataque de esta naturaleza, que tiene, sin duda, algún tinte sionista”, declaró la ahora presidenta encargada, Delcy Rodríguez, poco después de la operación militar de Estados Unidos en Caracas el pasado 3 de enero que llevó a la captura del presidente Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores.

Y casi en simultáneo, desde Israel también se produjo un mensaje inquietante. “El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, felicitó públicamente al presidente de EE.UU., Donald Trump, por la operación, calificándola de ‘impresionante’ y esencial para el liderazgo occidental en la región, un gesto que se suma a las estrechas relaciones diplomáticas entre Tel Aviv y Washington”, comenta Alfonso Insuasty Rodríguez, docente de la Universidad de San Buenaventura en Medellín, durante una conversación con a TRT Español.

En la misma línea, el ministro de Relaciones Exteriores de Israel, Gideon Sa’ar, declaró que su país busca relaciones amistosas con Caracas, una señal de acercamiento tras la ruptura diplomática que inició Venezuela en en enero de 2009, tras la ofensiva israelí en Gaza de diciembre de 2008 conocida como “Plomo Fundido”. Dicha operación mató a unas 1.400 personas, en su mayoría civiles.

Intereses proisraelíes en el sector petrolero de Venezuela

Esta serie de declaraciones ha puesto bajo la lupa los intereses proisraelíes que, según el medio Common Dreams , respaldan un “ cambio de régimen ” en Venezuela, con un nombre destacado en el centro: el estadounidense Paul Singer, fundador de Elliott Investment Management , un fondo de inversión con sede en Florida . En X, el sociólogo político David Miller lo califica de “ supremacista sionista ” y afirma que su figura ayuda a “ consolidar ” los intereses de Israel en Sudamérica y Estados Unidos.

Desde 2010, la Fundación Paul E. Singer, ha donado aproximadamente 300 millones de dólares en diferentes lugares del mundo, en su mayoría a organizaciones judías y a iniciativas vinculadas al Gobierno de Israel, como Birthright (“derecho al nacimiento”) y a l Comité Estadounidense‑Israelí de Asuntos Públicos (AIPAC, por sus siglas en inglés). Ahora bien, luego de la captura de Maduro, Common Dreams apunta a que Singer “está a punto de sacar provecho”, en términos económicos, de Citgo, la filial en Estados Unidos de la estatal Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA).

En noviembre de 2025, menos de dos meses antes del ataque de EE.UU., Elliott Investment Management L.P. cerró un acuerdo clave y compró Citgo por 5.900 millones de dólares, en una “ venta forzada ” que ordenó un tribunal de Delaware tras el incumplimiento venezolano en el pago de bonos. El perito designado por la corte para impulsar la venta fue Robert Pincus, miembro del AIPAC . Asesores del tribunal que supervisaron la venta valoraron a Citgo en 13.000 millones de dólares, mientras que funcionarios venezolanos afirmaron que los activos podrían ascender hasta los 18.000 millones, según el medio independiente, Popular Info . Elliott Investment Management señaló en un comunicado que la orden judicial estaba “respaldada por un grupo de inversores estratégicos estadounidenses del sector energético”.

La venta de Citgo fue rechazada con firmeza por Caracas en diciembre. “Un tribunal estadounidense decidió definitivamente robar Citgo”, afirmó Rodríguez, entonces vicepresidenta y ministra de Hidrocarburos, quien calificó la acción como “un vulgar y bárbaro despojo de un activo venezolano en territorio estadounidense mediante un proceso fraudulento”.

“Uno de los actores centrales en la estrategia de apropiación de las empresas venezolanas de crudo es Paul Singer, un magnate proisraelí, titular de Elliott Management, un renombrado fondo buitre que se dedica a comprar deuda soberana en default a muy bajo precio para luego litigar en cortes afines –por lo general, estadounidenses–, que le garantizan como mínimo el cobro del valor nominal de los bonos adquiridos a precio de remate”, explica a TRT Español Federico Donner, profesor de Filosofía Contemporánea de la Universidad Nacional de Rosario, en Argentina, y especialista en filosofía política.

Importancia de Citgo

Citgo ocupa un lugar clave en el sector energético de Estados Unidos como “la séptima refinería más importante del país”, y forma parte de una política de Estado anterior al Gobierno del fallecido Hugo Chávez (1999-2013) para construir una red de infraestructura energética global, explica Donner. “Cuenta con refinerías en Luisiana, Texas e Illinois; 42 terminales de embarque, seis gasoductos y tres plantas de envasado de lubricantes. A través de una red de 4.500 gasolineras en la costa este de EE.UU., comercializa combustibles, lubricantes y otros derivados industriales que refina y produce”, agrega.

Popular Info informa que Singer adquirió Citgo a un precio reducido como resultado del “ embargo ” impuesto a Venezuela, que dejó pocas excepciones para las exportaciones de petróleo a Estados Unidos. Las refinerías de Citgo están diseñadas para procesar crudo venezolano pesado y ácido. Al perder acceso a ese suministro, la empresa se vio obligada a importar petróleo más costoso desde Canadá y Colombia, ya que el crudo producido en Estados Unidos es, por lo general, ligero. Esto hizo que las operaciones de Citgo fueran “ menos rentables ”.

Sin embargo, para Caracas Citgo cumple un papel fundamental. Rodríguez lo definió tras la venta como “un valioso activo de Petróleos de Venezuela, que pretende ser expoliado por el Gobierno de Estados Unidos mediante la instrumentalización de un procedimiento judicial claramente contrario a derecho”.

Bonos de deuda y presión financiera: un legado en América Latina