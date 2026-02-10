Gaza, aislada y con su infraestructura devastada tras dos años de genocidio, sigue a la espera de que se concreten las promesas de reconstrucción luego del alto el fuego y del establecimiento de la Junta de Paz. En este contexto, el comité palestino encargado de administrar el enclave observa de cerca la primera reunión de líderes de ese organismo, encabezado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, prevista para la semana próxima.
El encuentro es considerado clave, ya que se espera que confirme los compromisos de financiación destinados tanto a la ayuda humanitaria como a la reconstrucción del territorio. Según indicó Ali Shaat, jefe del Comité Nacional para la Administración de Gaza (NCAG, por sus siglas en inglés), la reunión se realizará en Washington el 19 de febrero.
La Junta de Paz fue concebida como el principal órgano de supervisión de las labores del comité en el enclave. Tiene como función coordinar la aplicación del plan de paz impulsado por Washington y centralizar los compromisos internacionales en materia de financiación, reconstrucción, ayuda humanitaria y seguridad. Aunque ya se cursaron invitaciones a decenas de jefes de Estado para integrarla, su mandato definitivo, su estructura operativa y sus mecanismos de actuación aún no han sido plenamente definidos, lo que ha generado críticas y cautela a nivel internacional. No obstante, se espera que la próxima reunión permita confirmar y avanzar en los compromisos.
Tras expresar sus expectativas por la reunión de líderes, Shaat destacó este lunes en una entrevista el trabajo del comité, creado de manera simultánea a la Junta de Paz en el marco de la segunda fase del alto el fuego. El organismo, conformado por tecnócratas y expertos, cumple un papel central en la coordinación de la asistencia internacional destinada al enclave.
“Estamos elaborando un plan adecuado para la asistencia y la entrada de suministros sanitarios y educativos a Gaza”, indicó. Sus declaraciones se produjeron durante una visita al lado egipcio del cruce de Rafah, con el objetivo de verificar que los procedimientos logísticos funcionen correctamente y de facilitar tanto el ingreso de ayuda como la salida de personas.
Justamente, Israel reabrió el lado palestino del cruce de Rafah el 2 de febrero para permitir el paso de personas en ambos sentidos, aunque bajo restricciones extremadamente estrictas.
En la misma línea, Shaat destacó el papel de Egipto para garantizar que grandes volúmenes de ayuda lleguen a Gaza pese a las dificultades. “El pueblo palestino agradece al liderazgo egipcio por sus incansables esfuerzos para evitar el desplazamiento de los palestinos”, afirmó, y subrayó así el respaldo de El Cairo al derecho de retorno de los habitantes del enclave.
Fuerza de paz
Por otro lado, el plan de alto el fuego para Gaza contempla la creación de una fuerza multinacional de mantenimiento de la paz, que podría contar con 20.000 soldados. Así lo indicó el Gobierno de Indonesia, agregando que podría aportar hasta 8.000 efectivos, aunque los términos de despliegue y las áreas de operación aún no están definidos.
La fuerza multinacional de mantenimiento de la paz prevista para Gaza se concibe como un mecanismo de seguridad transitorio destinado a acompañar la fase posterior al alto el fuego y a crear un entorno estable para la reconstrucción y la administración civil del enclave. Su función sería supervisar el cumplimiento de los acuerdos de seguridad y contribuir a la protección de la población civil, aunque su mandato específico, las reglas de actuación y el marco jurídico internacional bajo el que operaría aún no han sido definidos.
El presidente indonesio, Prabowo Subianto, invitado a Washington a finales de este mes para participar en la primera reunión de la Junta de Paz del presidente Trump, aseguró que todavía espera recibir detalles sobre el mandato de la fuerza antes de confirmar su participación.
"Simplemente nos estamos preparando en caso de que se llegue a un acuerdo y tengamos que enviar fuerzas de paz", explicó el portavoz presidencial del gobierno. También señaló que se espera negociar los mil millones de dólares que se piden para la membresía permanente de la Junta de Paz.
Del mismo modo, agregó que "las cuestiones operativas (lugar de despliegue, número de personal, calendario, mecanismo) aún no se han ultimado y se anunciarán una vez que se haya tomado una decisión oficial y se haya aclarado el mandato internacional necesario".
Siguen los asesinatos de palestinos por el ejército israelí
En paralelo, la violencia contra la población palestina continúa cobrando vidas. Este martes, al menos cuatro palestinos fueron asesinados por disparos del ejército israelí al norte de Jan Yunis, en el sur de Gaza. Entre las víctimas se encontraba Youssef Nasser Al-Rifi, según informaron fuentes médicas locales.
Horas más tarde, tres palestinos más, incluida una mujer, murieron en el centro del enclave a causa de ataques israelíes. Dos de ellos fallecieron cuando un avión no tripulado atacó una bicicleta eléctrica cerca de la aldea de Al-Masdar, mientras que la mujer perdió la vida por disparos de un dron en el mismo lugar.
Desde el alto el fuego del 11 de octubre, el conflicto ha dejado un saldo de 586 palestinos muertos y 1.558 heridos. Y además, el bloqueo israelí persiste. Aunque Israel reabrió parcialmente el cruce de Rafah, la entrada de alimentos, medicinas, material médico y viviendas prefabricadas sigue siendo limitada, lo que mantiene a la población civil en una situación crítica.