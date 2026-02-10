Gaza, aislada y con su infraestructura devastada tras dos años de genocidio, sigue a la espera de que se concreten las promesas de reconstrucción luego del alto el fuego y del establecimiento de la Junta de Paz. En este contexto, el comité palestino encargado de administrar el enclave observa de cerca la primera reunión de líderes de ese organismo, encabezado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, prevista para la semana próxima.

El encuentro es considerado clave, ya que se espera que confirme los compromisos de financiación destinados tanto a la ayuda humanitaria como a la reconstrucción del territorio. Según indicó Ali Shaat, jefe del Comité Nacional para la Administración de Gaza (NCAG, por sus siglas en inglés), la reunión se realizará en Washington el 19 de febrero.

La Junta de Paz fue concebida como el principal órgano de supervisión de las labores del comité en el enclave. Tiene como función coordinar la aplicación del plan de paz impulsado por Washington y centralizar los compromisos internacionales en materia de financiación, reconstrucción, ayuda humanitaria y seguridad. Aunque ya se cursaron invitaciones a decenas de jefes de Estado para integrarla, su mandato definitivo, su estructura operativa y sus mecanismos de actuación aún no han sido plenamente definidos, lo que ha generado críticas y cautela a nivel internacional. No obstante, se espera que la próxima reunión permita confirmar y avanzar en los compromisos.

Tras expresar sus expectativas por la reunión de líderes, Shaat destacó este lunes en una entrevista el trabajo del comité, creado de manera simultánea a la Junta de Paz en el marco de la segunda fase del alto el fuego. El organismo, conformado por tecnócratas y expertos, cumple un papel central en la coordinación de la asistencia internacional destinada al enclave.

“Estamos elaborando un plan adecuado para la asistencia y la entrada de suministros sanitarios y educativos a Gaza”, indicó. Sus declaraciones se produjeron durante una visita al lado egipcio del cruce de Rafah, con el objetivo de verificar que los procedimientos logísticos funcionen correctamente y de facilitar tanto el ingreso de ayuda como la salida de personas.

Justamente, Israel reabrió el lado palestino del cruce de Rafah el 2 de febrero para permitir el paso de personas en ambos sentidos, aunque bajo restricciones extremadamente estrictas.

En la misma línea, Shaat destacó el papel de Egipto para garantizar que grandes volúmenes de ayuda lleguen a Gaza pese a las dificultades. “El pueblo palestino agradece al liderazgo egipcio por sus incansables esfuerzos para evitar el desplazamiento de los palestinos”, afirmó, y subrayó así el respaldo de El Cairo al derecho de retorno de los habitantes del enclave.