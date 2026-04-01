El ministro de Relaciones Exteriores de Türkiye, Hakan Fidan, mantuvo este miércoles conversaciones telefónicas por separado con sus homólogos de Jordania, Japón, Qatar y Egipto para abordar los últimos acontecimientos en Oriente Medio, según fuentes del ministerio de Relaciones Exteriores turco.
En primer lugar, Fidan y el ministro de Relaciones Exteriores jordano, Ayman Safadi, analizaron la situación actual en la región, incluida la cuestión palestina, así como los esfuerzos diplomáticos multilaterales en marcha para poner fin a la guerra que sacude Oriente Medio, añadieron las fuentes.
Asimismo, el jefe de la diplomacia turca conversó con el japonés Toshimitsu Motegi, con quien abordó asuntos políticos y económicos, además de la guerra con Irán y sus repercusiones a nivel global.
En otra llamada telefónica, Fidan y el primer ministro y ministro de Relaciones Exteriores de Qatar, Mohammed bin Abdulrahman Al-Thani, examinaron la situación más reciente en los países del Golfo y evaluaron el curso de la guerra con Irán, agregaron las fuentes.
Por otra parte, Fidan también habló por teléfono con su homólogo egipcio, Badr Abdelatty, con quien trató tanto la guerra en la región como la cuestión palestina.
En este contexto, las tensiones en Oriente Medio se han intensificado desde que Israel y Estados Unidos lanzaran una ofensiva conjunta contra Irán el 28 de febrero.
Como respuesta, Irán ha llevado a cabo ataques con drones y misiles contra Israel, Jordania, Iraq y varios países del Golfo que albergan activos militares estadounidenses. Estos ataques han causado víctimas y daños en infraestructuras, además de provocar perturbaciones en los mercados globales y en el tráfico aéreo internacional.