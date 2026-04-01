El ministro de Relaciones Exteriores de Türkiye, Hakan Fidan, mantuvo este miércoles conversaciones telefónicas por separado con sus homólogos de Jordania, Japón, Qatar y Egipto para abordar los últimos acontecimientos en Oriente Medio, según fuentes del ministerio de Relaciones Exteriores turco.

En primer lugar, Fidan y el ministro de Relaciones Exteriores jordano, Ayman Safadi, analizaron la situación actual en la región, incluida la cuestión palestina, así como los esfuerzos diplomáticos multilaterales en marcha para poner fin a la guerra que sacude Oriente Medio, añadieron las fuentes.

Asimismo, el jefe de la diplomacia turca conversó con el japonés Toshimitsu Motegi, con quien abordó asuntos políticos y económicos, además de la guerra con Irán y sus repercusiones a nivel global.

En otra llamada telefónica, Fidan y el primer ministro y ministro de Relaciones Exteriores de Qatar, Mohammed bin Abdulrahman Al-Thani, examinaron la situación más reciente en los países del Golfo y evaluaron el curso de la guerra con Irán, agregaron las fuentes.