En la víspera de la Asamblea General de la ONU, la primera dama de Türkiye, Emine Erdogan, encabezó en Nueva York un evento donde subrayó que la familia es el núcleo de la sociedad. “La familia es el portador de valores, el refugio más seguro para nuestros hijos y el futuro de la humanidad”, afirmó, al tiempo que pidió a Naciones Unidas crear un mecanismo especial para fortalecerla.

Al intervenir en el programa titulado “Juntos es mejor: solidaridad global con raíz en la familia”, organizado por el Ministerio de Familia y Servicios Sociales de Türkiye, Emine Erdogan propuso que la ONU establezca “una estructura dedicada a coordinar el trabajo para fortalecer la familia”. También destacó que la familia es clave no solo para la cohesión social, sino también para el desarrollo económico, cultural y sostenible.

“Para Türkiye, el camino hacia la paz, la justicia y la prosperidad compartida pasa por la familia", afirmó la primera dama.

“La estructura y la calidad de las familias son presagio de lo que le espera a la humanidad mañana”, añadió durante el evento, que contó con la participación de ministros de Qatar, Hungría, Sierra Leona, Somalia, Nigeria y Serbia, además de representantes de Rusia y Estados Unidos.

Advirtió que hoy las familias están “bajo asedio” por desafíos globales como el cambio climático, las guerras, la cultura del consumo y “las ideologías de género neutro”. Recordó que desde la década de 1950 las tasas de natalidad han caído de manera drástica, los divorcios aumentaron y crecen los hogares monoparentales.

“Las políticas centradas en la familia ya no son una opción, sino una necesidad”, remarcó, subrayando que familias fuertes están directamente ligadas a la estabilidad de las sociedades.

También alertó sobre los riesgos de la digitalización, con niños que pasan más de seis horas diarias frente a las pantallas, expuestos a manipulación ideológica.

Por otra parte, señaló que “las condiciones modernas de trabajo no apoyan a las mujeres en su rol de madres ni dentro de la vida familiar”.