La plácida ciudad de Ottawa se despertó hace cuatro años con algunos residentes más. El periodista y antropólogo de origen colombiano, Rafael Mayo, su esposa y sus dos hijos decidieron establecerse en esa urbe canadiense tras haber residido varios años en el estado de Maryland, en Estados Unidos.

Allí habían llegado, tres años antes, por una oferta de trabajo que recibió su esposa. Tras un tiempo y pensando en el bienestar de toda la familia, decidieron mudarse a Canadá un país que consideran más tranquilo y receptivo, y donde han descubierto “una sociedad más abierta a los inmigrantes”, declara Rafael a TRT Español.

Sin embargo, tras tres sosegados años en el país de la frontera norte, el triunfo del ahora presidente Donald Trump en Estados Unidos sacudió “la política, la economía y la sociedad canadiense, tradicionalmente muy apacible y serena”, señala Rafael.

“No es solo la preocupación que ha generado esa idea descabellada de que Canadá se convierta en el Estado número 51 lo que ha despertado un rechazo generalizado entre los ciudadanos y los sectores políticos, sino que ha provocado cambios importantes como el triunfo del Partido Liberal en las elecciones canadienses, que hasta hace poco estaba a punto de ser derrotado por el Partido Conservador”.

Rafael sostiene que “de cierta manera ha surgido una especie de nacionalismo y orgullo canadiense, que tradicionalmente no es tan marcado en un país generalmente tranquilo y sin pretensiones de ser una potencia tradicional”.

Relacionado TRT Global - La comunidad latina sufre la discriminación del idioma español en Estados Unidos

Impacto en la comunidad latina

Para los 1,2 millones de personas que se identifican como latinoamericanas en el país canadiense y para la comunidad inmigrante en general, las políticas arancelarias de Trump han generado una mayor incertidumbre, ya que están directamente relacionadas con el aumento del coste de la vida y el desempleo.

“El incremento de los precios, el alto coste de los alquileres, el colapso en el sistema público de salud… Todas estas son consecuencias de una situación que ha impactado en nuestras vidas tras la llegada del nuevo gobierno de Estados Unidos”, dice Rafael.

Ello ha dado lugar a que numerosos miembros de la comunidad latina consideren que las medidas que ha tomado el gobierno de Canadá para proteger la economía del país y la soberanía son “las más adecuadas y racionales que uno puede esperar. En general, todos los que vivimos y trabajamos en este país hemos apoyado las decisiones del primer ministro frente a la arbitrariedad del Gobierno de Trump”, añade.