El Ministerio Público de Venezuela anunció la apertura de una investigación formal sobre presuntos abusos contra 252 ciudadanos que estuvieron detenidos en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), en El Salvador, que habían sido deportados previamente desde Estados Unidos.

Según el fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, los testimonios recopilados hasta ahora relatan situaciones de tortura física, aislamientos prolongados sin luz solar, golpizas, disparos con perdigones, y condiciones de alimentación insalubres –desde agua no potable hasta comida en estado de descomposición–.

Los migrantes venezolanos, que regresaron al país a finales de la semana pasada, forman parte de un grupo deportado desde EE.UU. en marzo bajo una antigua ley que data de 1798, conocida como Ley de Extranjeros Enemigos. Esta normativa fue invocada por el Gobierno de Donald Trump para expulsar de forma rápida a personas que habrían sido señaladas como presuntos miembros de la banda Tren de Aragua. Sin embargo, abogados y familiares cuestionan esas acusaciones y sostienen que muchos de ellos no tenían vínculos con grupos criminales.

Las autoridades venezolanas consideran que las detenciones fueron ilegales y han iniciado entrevistas y evaluaciones médicas a todos los repatriados.

Testimonios y evidencias documentadas

El fiscal Saab detalló que se han documentado 123 denuncias formales con videos y pruebas gráficas que muestran heridas de arma blanca y perdigones en los cuerpos de los repatriados. Algunos exdetenidos relataron que fueron presionados para no describir las situaciones por las que habían pasado, mientras que otros describieron falta de atención médica e incluso abusos sexuales.

Explicó que un equipo de expertos ha sido designado para consolidar los testimonios y presentar un informe exhaustivo ante organismos internacionales como el Consejo de Derechos Humanos de la ONU y la Corte Penal Internacional. “Esperamos que estos organismos actúen con celeridad para garantizar justicia y evitar la repetición de hechos similares”, señaló Saab.