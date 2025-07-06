En un mundo donde la existencia de los palestinos está constantemente amenazada –con niños bombardeados en sus camas, familias desplazadas y barrios enteros borrados del mapa– la historia del equipo nacional de béisbol de Palestina emerge como un símbolo de orgullo y resistencia.

Puede no ser el primer deporte que viene a la mente cuando pensamos en Palestina. Sin embargo, en medio de décadas de ocupación, desplazamiento y genocidio, se ha abierto un nuevo campo para la identidad y resistencia de los palestinos: el diamante de béisbol.

El nacimiento de un sueño en Gaza

Las raíces del béisbol palestino se encuentran en Gaza, un lugar más conocido por sus dificultades que por sus campos deportivos. Mahmoud Tafesh, exfutbolista de la selección nacional palestina, es el fundador de la Federación Palestina de Béisbol y Sóftbol en Gaza en 2016.

Durante una visita a Egipto, conoció a un iraquí que le planteó la idea de fundar una federación de béisbol palestina. “Fue inesperado, pero despertó mi curiosidad,” recuerda Tafesh en diálogo con TRT Español. Dejando atrás su carrera en el fútbol, se dedicó a aprender y desarrollar este deporte en Palestina, comenzando con apenas 10 jugadores.

“La dificultad fue enorme”, admite. “Tuve que vender las joyas de mi esposa para alquilar campos. Conseguir reconocimiento oficial fue difícil y las instalaciones eran precarias. Pero la pasión existía”, relata.

La ofensiva y la devastación han marcado su camino. Tafesh perdió todo el equipo de béisbol cuando su casa fue bombardeada, y también perdió familiares. “Aún así, nunca me detuve. Seguí buscando soluciones. Los jugadores en el extranjero me dieron esperanza”.

Un equipo que trasciende fronteras



Hoy, el equipo palestino de béisbol es más que un conjunto de atletas: es una historia de diáspora, unidad y firmeza ante la intención de borrarlos. Nader Ihmoud, jugador de béisbol palestino-estadounidense y periodista, describe al equipo como algo más que deporte.

“Este equipo representa resistencia y orgullo. Representa lo que podría existir en Palestina si no hubiera una ocupación brutal y un genocidio”, cuenta Nader en conversación con TRT Español.

La realidad es desgarradora: los jugadores de Gaza siguen atrapados en lo que Nader llama una “prisión al aire libre”, sin poder viajar ni entrenar internacionalmente desde finales de 2023. Pero su espíritu vive a través de los jugadores de la diáspora.

“Recuerdo haber conocido a mis compañeros de Gaza en Pakistán en 2023. A pesar de sus condiciones, estaban dedicados a un deporte que acababan de aprender. Aunque no pueden viajar con nosotros, se preocupan por nosotros y siguen comprometidos. Deberíamos ser nosotros los que nos preocupemos por ellos”, reflexiona.