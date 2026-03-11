Recep Tayyip Erdogan, presidente de Türkiye, ha declarado que su país es un modelo de libertad religiosa, donde personas de todos los credos pueden practicar libremente su fe y mantener sus instituciones en un ambiente de respeto mutuo.

En un iftar –cena con la que se rompe el ayuno– este martes, con representantes de minorías religiosas en el Complejo Presidencial de Ankara, Erdogan destacó la larga tradición de coexistencia entre las diferentes comunidades religiosas de Türkiye.

"Türkiye es un país modelo donde todos disfrutan de libertad de religión y conciencia, y donde las comunidades pueden mantener sus propias instituciones", declaró el líder turco.

Sin embargo, el presidente advirtió que el aumento de la islamofobia en los últimos años representa una amenaza creciente no solo para los musulmanes, sino también para la cultura de la convivencia.

“La islamofobia, que se ha intensificado especialmente en los años recientes, amenaza claramente tanto a nuestro pueblo como a la cultura de la convivencia”, declaró Erdogan.