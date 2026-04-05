Recep Tayyip Erdogan, presidente de Türkiye, se reunió este sábado en Estambul con su homólogo de Ucrania, Volodymyr Zelenskyy, para abordar los esfuerzos que buscan terminar la guerra con Rusia, así como otros desarrollos regionales y globales, según informó la Dirección de Comunicaciones del país.
Durante la reunión, Erdogan reafirmó el apoyo continuo de Ankara a las negociaciones entre Kiev y Moscú, haciendo hincapié en que la región necesita una mayores condiciones de estabilidad y paz, según un comunicado publicado en la plataforma turca de redes NSosyal.
Añadió que Türkiye concede gran importancia a la navegación segura en el mar Negro, y subrayó la importancia de la seguridad del suministro energético.
Erdogan también expresó la determinación de Ankara por impulsar el comercio bilateral con Ucrania, señalando que Türkiye seguirá tomando las medidas necesarias para lograr ese objetivo.
Según el comunicado, Erdogan expresó además su satisfacción por los esfuerzos de Ucrania para fortalecer sus relaciones con los países del Golfo.
La reunión ocurrió tras la conversación telefónica que Erdogan sostuvo el viernes con el presidente de Rusia, Vladimir Putin, en el marco de los esfuerzos continuos para poner fin al conflicto.
Erdogan habla con el jefe de la OTAN sobre “estancamiento geoestratégico” en Irán
También este sábado, Erdogan señaló que se está formando un estancamiento geoestratégico en torno a Irán, durante una conversación telefónica con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte. Ambos líderes abordaron en la llamada la situación regional y global, así como cuestiones relativas a la alianza.
Erdogan advirtió que la escalada de tensiones vinculada a la guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán plantea el riesgo de agravar la inestabilidad, e instó a la comunidad internacional a intensificar los esfuerzos para poner fin al conflicto. Subrayó la necesidad de la diplomacia para prevenir mayores repercusiones regionales, según un comunicado de la Dirección de Comunicaciones de Türkiye.
Durante el diálogo, Erdogan también subrayó el apoyo de la OTAN a la defensa aérea de Türkiye, afirmando que la reciente solidaridad demostraba la capacidad disuasoria de la alianza.
La OTAN interceptó y neutralizó recientemente municiones balísticas que entraron en el espacio aéreo turco, lo que puso de manifiesto la coordinación operativa del bloque.
El presidente turco reafirmó los continuos esfuerzos de Ankara por apoyar las iniciativas de paz en la guerra entre Rusia y Ucrania, haciendo hincapié en la importancia de un diálogo sostenido para alcanzar una solución negociada.
Erdogan también conmemoró el aniversario número 77 de la OTAN y expresó su esperanza de que la próxima cumbre de la alianza en Ankara, en julio, adopte decisiones para fortalecer su resiliencia y eficacia frente a futuras amenazas.