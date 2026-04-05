TÜRKİYE
3 min de lectura
Erdogan recibe a Zelenskyy en Türkiye e insta a diálogos para terminar la guerra de Rusia y Ucrania
El presidente de Türkiye, Erdogan, abordó con su homólogo de Ucrania, Zelenskyy, los esfuerzos para terminar la guerra con Rusia. Además, el líder turco habló con el secretario general de la OTAN, Rutte, respecto al conflicto en Oriente Medio.
Erdogan recibe a Zelenskyy en Türkiye e insta a diálogos para terminar la guerra de Rusia y Ucrania
Durante la reunión, Erdogan reafirmó el apoyo continuo de Ankara a las negociaciones entre Kiev y Moscú. / AP
5 de abril de 2026

Recep Tayyip Erdogan, presidente de Türkiye, se reunió este sábado en Estambul con su homólogo de Ucrania, Volodymyr Zelenskyy, para abordar los esfuerzos que buscan terminar la guerra con Rusia, así como otros desarrollos regionales y globales, según informó la Dirección de Comunicaciones del país.

Durante la reunión, Erdogan reafirmó el apoyo continuo de Ankara a las negociaciones entre Kiev y Moscú, haciendo hincapié en que la región necesita una mayores condiciones de estabilidad y paz, según un comunicado publicado en la plataforma turca de redes NSosyal.

Añadió que Türkiye concede gran importancia a la navegación segura en el mar Negro, y subrayó la importancia de la seguridad del suministro energético.

RelacionadoTRT Español - Zelenskyy llega a Estambul para sostener con Erdogan conversaciones sobre seguridad

Erdogan también expresó la determinación de Ankara por impulsar el comercio bilateral con Ucrania, señalando que Türkiye seguirá tomando las medidas necesarias para lograr ese objetivo.

Según el comunicado, Erdogan expresó además su satisfacción por los esfuerzos de Ucrania para fortalecer sus relaciones con los países del Golfo.

La reunión ocurrió tras la conversación telefónica que Erdogan sostuvo el viernes con el presidente de Rusia, Vladimir Putin, en el marco de los esfuerzos continuos para poner fin al conflicto.

RelacionadoTRT Español - Erdogan a Putin: Türkiye se opone a los ataques contra Irán y a la inestabilidad en el mar Negro
RECOMENDADOS

Erdogan habla con el jefe de la OTAN sobre “estancamiento geoestratégico” en Irán

También este sábado, Erdogan señaló que se está formando un estancamiento geoestratégico en torno a Irán, durante una conversación telefónica con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte. Ambos líderes abordaron en la llamada la situación regional y global, así como cuestiones relativas a la alianza.

Erdogan advirtió que la escalada de tensiones vinculada a la guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán plantea el riesgo de agravar la inestabilidad, e instó a la comunidad internacional a intensificar los esfuerzos para poner fin al conflicto. Subrayó la necesidad de la diplomacia para prevenir mayores repercusiones regionales, según un comunicado de la Dirección de Comunicaciones de Türkiye.

Durante el diálogo, Erdogan también subrayó el apoyo de la OTAN a la defensa aérea de Türkiye, afirmando que la reciente solidaridad demostraba la capacidad disuasoria de la alianza.

La OTAN interceptó y neutralizó recientemente municiones balísticas que entraron en el espacio aéreo turco, lo que puso de manifiesto la coordinación operativa del bloque.

El presidente turco reafirmó los continuos esfuerzos de Ankara por apoyar las iniciativas de paz en la guerra entre Rusia y Ucrania, haciendo hincapié en la importancia de un diálogo sostenido para alcanzar una solución negociada.

Erdogan también conmemoró el aniversario número 77 de la OTAN y expresó su esperanza de que la próxima cumbre de la alianza en Ankara, en julio, adopte decisiones para fortalecer su resiliencia y eficacia frente a futuras amenazas.

FUENTE:TRT Español y agencias
Explora
¿Cuántos barcos han sido atacados en el Golfo desde que comenzó la guerra EE. UU.-Israel con Irán?
Türkiye condena los ataques mortales contra los cascos azules de la ONU en el Líbano
Israel continúa bombardeando Líbano mientras enfrenta pérdidas en el frente
Israel enfrenta condena global por ley que habilita pena de muerte a prisioneros palestinos
Türkiye refuerza seguridad de datos ante aumento de riesgos cibernéticos por conflictos regionales
Disrupciones en Ormuz marcan el peor shock de suministro desde el COVID-19 y guerra en Ucrania: PMA
Cómo la guerra con Irán podría asfixiar el comercio mundial a través del estrecho de Bab Al-Mandeb
Irán mantiene ataques a Israel y países del Golfo, entre ultimátum renovado de Trump y más amenazas
Türkiye y siete países condenan restricciones israelíes a lugares sagrados en Jerusalén Este ocupada
Israel aprueba proyecto de ley que permite la pena de muerte para presos palestinos
Türkiye arresta a espía fugitivo en la frontera Siria-Líbano por cargos de espionaje
La OTAN intercepta un misil balístico lanzado desde Irán que entró en el espacio aéreo turco
Washington retomará el control del estrecho de Ormuz, dice el secretario del Tesoro de EE.UU.
Así es como Israel mata sistemáticamente a trabajadores de la salud durante la guerra en Líbano
¿Por qué China se ha mantenido al margen de la guerra que envuelve a Oriente Medio?
Por Kazim Alam