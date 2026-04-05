Recep Tayyip Erdogan, presidente de Türkiye, se reunió este sábado en Estambul con su homólogo de Ucrania, Volodymyr Zelenskyy, para abordar los esfuerzos que buscan terminar la guerra con Rusia , así como otros desarrollos regionales y globales, según informó la Dirección de Comunicaciones del país.

Durante la reunión, Erdogan reafirmó el apoyo continuo de Ankara a las negociaciones entre Kiev y Moscú, haciendo hincapié en que la región necesita una mayores condiciones de estabilidad y paz, según un comunicado publicado en la plataforma turca de redes NSosyal.

Añadió que Türkiye concede gran importancia a la navegación segura en el mar Negro, y subrayó la importancia de la seguridad del suministro energético.

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Erdogan también expresó la determinación de Ankara por impulsar el comercio bilateral con Ucrania, señalando que Türkiye seguirá tomando las medidas necesarias para lograr ese objetivo.

Según el comunicado, Erdogan expresó además su satisfacción por los esfuerzos de Ucrania para fortalecer sus relaciones con los países del Golfo.

La reunión ocurrió tras la conversación telefónica que Erdogan sostuvo el viernes con el presidente de Rusia , Vladimir Putin, en el marco de los esfuerzos continuos para poner fin al conflicto.