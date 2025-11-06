TÜRKİYE
Funcionarios de Türkiye y de Hamás se reúnen en Estambul para dialogar sobre alto el fuego en Gaza
El director de la Organización de Inteligencia de Türkiye, Ibrahim Kalin, se reunió en Estambul con Khalil Al-Hayya, líder de Hamás, para dialogar sobre el camino a seguir en la implementación del plan de cese del fuego en Gaza.
Ibrahim Kalin da la bienvenida a la delegación de Hamás en Estambul para discutir las medidas necesarias para garantizar el alto el fuego. / AA Archive
6 de noviembre de 2025

El director de la Organización Nacional de Inteligencia de Türkiye (MIT), Ibrahim Kalin, se reunió este miércoles en Estambul con una delegación de Hamás, encabezada por Khalil Al-Hayya, líder del Comité de Negociación de la Oficina Política del grupo, para dialogar sobre el camino a seguir en las próximas fases del plan de alto el fuego en Gaza. En el encuentro abordaron los desafíos pendientes y los esfuerzos para aumentar el ingreso de ayuda humanitaria al enclave.

Durante la reunión, la delegación expresó su gratitud a Türkiye, y especialmente al presidente Recep Tayyip Erdogan, por los esfuerzos de mediación de Ankara y su rol como garante en la obtención y supervisión del acuerdo de alto el fuego, según fuentes de seguridad.

Hamás reafirma su compromiso con el alto el fuego


Además, la delegación de Hamás reafirmó el compromiso del grupo con el plan de tregua, a pesar de lo que describió como repetidas violaciones por parte de Israel desde que el cese del fuego entró en vigor.

Ambas partes discutieron los pasos necesarios para asegurar que el proceso continúe sin interrupciones y evaluaron opciones para enfrentar los desafíos actuales. También intercambiaron puntos de vista sobre la implementación de las siguientes etapas del plan.

En la reunión también abordaron los esfuerzos de Türkiye para mantener el envío de asistencia humanitaria a Gaza, subrayando la urgencia de aliviar la crisis en el enclave asediado. Asimismo, Kalin informó a la delegación sobre la coordinación con organizaciones internacionales para facilitar nuevas entregas de ayuda al enclave.


FUENTE:TRT Español y agencias
