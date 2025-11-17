El ministro de Relaciones Exteriores de Türkiye, Hakan Fidan, lanzó un mensaje contundente al asegurar que Ankara está lista para asumir un papel directo en Gaza, incluyendo la posibilidad de enviar tropas al enclave si llega a ser necesario.

Türkiye está preparada para enfrentar su compromiso de ayudar a Gaza y “cumplirá sus responsabilidades con un profundo sentido del deber, incluido el envío de tropas. Este es nuestro mensaje más claro a la comunidad internacional sobre este asunto”, declaró Fidan este sábado durante una entrevista en directo con el canal A Haber.

El ministro recordó la reunión que sostuvieron en septiembre los presidentes de Türkiye, Recep Tayyip Erdogan, y de EE.UU., Donald Trump, en la que los dos líderes abordaron cuestiones clave sobre las relaciones bilaterales y las dinámicas regionales.

En este sentido, Fidan subrayó que el reciente “desempeño de la política exterior” de Türkiye y su fiabilidad como socio convirtieron al país en “una figura que es buscada para cooperar en numerosos asuntos”.

Las conversaciones en Estados Unidos, añadió, volvieron a poner sobre la mesa temas de importancia crítica para ambos países, para la región en su conjunto, y para la paz y la estabilidad globales.

Relacionado TRT Español - Türkiye emite orden de arresto contra Netanyahu y otros funcionarios israelíes por genocidio en Gaza

Fuerza internacional

Fidan explicó que el borrador para una resolución del Consejo de Seguridad de la ONU sigue en discusión, y que el texto continúa modificándose. En este marco, recordó que la fuerza de estabilización propuesta forma parte de las dos estructuras contempladas en el plan de paz de Trump, diseñado por fases. Además, detalló que las conversaciones actuales se centran en definir un marco jurídico claro que establezca el mandato de la fuerza y su funcionamiento una vez desplegada.

Asimismo, señaló que todavía se debate la creación de una comisión de paz y de una fuerza internacional para Gaza. Por lo que resaltó que a las propuestas todavía se les está dando forma, mientras Estados Unidos trabaja en consulta estrecha con Türkiye.

De acuerdo al ministro, los esfuerzos preliminares para dicha fuerza ya empezaron con un “centro de coordinación civil-militar” creado por Estados Unidos en conjunto con Israel. Este centro, inaugurado oficialmente el pasado 17 de octubre, se ha convertido en la primera plataforma operativa internacional establecida por el Mando Central de EE.UU. en Israel para supervisar la situación en Gaza tras el acuerdo del alto el fuego.

Fidan subrayó que Washington ha desarrollado un mecanismo para sortear los obstáculos del proceso del cese del fuego, un paso que consideró fundamental en términos de compromiso y responsabilidad.

El ministro añadió que Türkiye mantiene su firme determinación de impulsar los mecanismos necesarios para coordinar los avances del alto el fuego, y remarcó que el diálogo entre las autoridades militares implicadas sigue siendo constante y directo.