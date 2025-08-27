ESPAÑA
2 min de lectura
Gaza y otras ciudades palestinas formarán simbólicamente el Distrito 11 de Barcelona
Esta medida se inspira en un precedente de 1995, cuando Barcelona nombró simbólicamente a Sarajevo como su Distrito 11, en señal de solidaridad y apoyo a la recuperación de la ciudad tras el genocidio de Srebrenica.
Gaza y otras ciudades palestinas formarán simbólicamente el Distrito 11 de Barcelona
Manifestantes asisten a una protesta para pedir el fin de los bombardeos en Gaza, en Barcelona, ​​España. Foto de archivo. Reuters / Reuters
27 de agosto de 2025

Gaza y otras ciudades palestinas se convertirán simbólicamente en el Distrito 11 de Barcelona: así lo anunció el alcalde, Jaume Collboni, este martes, explicando que la medida busca reforzar la cooperación y la solidaridad.

Collboni presentó el plan durante una visita a Jordania, y explicó que el nuevo distrito será una entidad técnica y presupuestaria dentro de la estructura municipal de Barcelona. Complementará los 10 distritos ya existentes y coordinará todos los proyectos de cooperación con ciudades palestinas y con la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos (UNRWA).

“Ya no se trata de cooperación puntual, con visitas, sino de una estructura fija, pensando en utilizar el talento de los técnicos municipales”, afirmó. También añadió que una estructura similar podría crearse “en territorio palestino o, si se diera el caso, en Jordania”.

La iniciativa sigue el precedente establecido en 1995, cuando Barcelona designó simbólicamente a Sarajevo como su Distrito 11 para apoyar su recuperación tras el genocidio de Srebrenica.

RelacionadoTRT Global - Cómo Israel busca lavar su imagen patrocinando conciertos y en España se unen para impedirlo

La propuesta, que contará con un presupuesto inicial de 1 millón de euros (1,16 millones de dólares), comenzará a finales de este año y será de mediano a largo plazo, incluyendo los esfuerzos de reconstrucción.

RECOMENDADOS

Esta semana, Collboni también se prometió a duplicar la financiación destinada a la UNRWA para alimentos y medicinas, que pasará de 200.000 a 400.000 euros, y aseguró que “estabilizará y ampliará” la cooperación técnica con ciudades como Gaza, Ramala y Belén a través de personal municipal, estructuras del ayuntamiento y recursos de la ciudad.

Durante el fin de semana, Collboni comentó que había planeado viajar a Israel y Palestina, pero las autoridades israelíes le negaron la entrada.

“Íbamos a iniciar una misión de cooperación y paz, prestando atención a los alcaldes de Belén y Ramala. El objetivo era conocer de primera mano la realidad de las ciudades palestinas y explorar formas de ayuda desde Barcelona en estos momentos críticos”, escribió en redes sociales.

RelacionadoTRT Global - Israel arremete contra Lula da Silva: ¿por qué lo declaró “persona non grata”... otra vez?

FUENTE:TRT Español y agencias
Explora
Más de 500.000 personas se suman a una marcha pro-Palestina en Estambul en Año Nuevo
EE.UU. sanciona a empresas venezolanas por presunta cooperación en programa de drones iraní
¿Qué sabemos sobre el conflicto en Yemen? Las claves de la situación actual tras décadas de guerra
Israel retira la licencia a Médicos Sin Fronteras y 36 ONG en Gaza y Cisjordania ocupada
Türkiye detiene 350 sospechosos de vínculos con grupo terrorista Daesh, anuncia ministro de Interior
Türkiye rechaza la postura de Israel sobre Somalilandia y promete una mayor cooperación con Somalia
¿Quién era Abu Ubaidah, el portavoz de Hamás asesinado en un ataque de Israel?
Rusia acusa a Ucrania de intentar atacar una residencia de Putin, en medio de esfuerzos de paz
Trump y Netanyahu se reúnen mientras en Gaza el invierno agrava crisis humanitaria creada por Israel
Trump afirma que EE.UU. atacó “gran instalación” para cargar barcos en Venezuela: ¿qué se sabe?
El despliegue de fuerzas turcas en Gaza está sobre la mesa, señala Trump en reunión con Netanyahu
América Latina, rumbo al 2026: ¿qué países tendrán elecciones, qué esperar y qué está en juego?
Por Jessica Costa
Avión de entrenamiento turco, Hurjet, llegará a los cielos de España tras firma de acuerdo de compra
Derriban en Panamá un monumento a la amistad con China: ¿por qué resulta tan polémico y relevante?
“No quería que otra mujer viviera lo mismo que yo”: así apoyan parteras en México a madres migrantes
Por Abril Mulato