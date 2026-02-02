La ONG italiana Mediterranea Saving Humans advirtió que hasta 1.000 migrantes podrían haber desaparecido en el mar Mediterráneo central durante condiciones meteorológicas extremas provocadas por el ciclón Harry a mediados de enero.
La organización afirmó que los testimonios recopilados por Refugees in Libya and Tunisia apuntan a lo que podría ser una de las tragedias más mortíferas en la ruta migratoria del Mediterráneo central en los últimos años, y acusó a las autoridades de Italia y Malta de falta de información y de esfuerzos de rescate.
“Se están perfilando los contornos de la mayor tragedia de los últimos años a lo largo de las rutas del Mediterráneo central, y los gobiernos de Italia y Malta permanecen en silencio y no hacen nada”, declaró el lunes Laura Marmorale, presidenta de Mediterranea Saving Humans, en un comunicado.
Según información oficial transmitida mediante mensajes de la empresa de telecomunicaciones satelitales Inmarsat por el Centro de Coordinación de Salvamento Marítimo de Roma, al menos 380 personas figuraban como desaparecidas en el mar hasta el 24 de enero.
La alerta abarcó ocho casos distintos de búsqueda y rescate relacionados con embarcaciones que partieron de la ciudad tunecina de Sfax entre el 14 y el 21 de enero. Esos barcos transportaban, según los informes, a unas 380 personas migrantes, entre ellas mujeres y niños.
Hasta el 24 de enero, ninguna de las embarcaciones había sido localizada ni se habían confirmado rescates, según la ONG.
Las salidas coincidieron con severas condiciones meteorológicas en el Mediterráneo central, con olas que superaron los 7 metros y ráfagas de viento de más de 54 nudos, atribuidas al ciclón Harry.
La organización señaló que se trató de algunas de las condiciones marítimas más peligrosas registradas en la zona en las últimas dos décadas.
Desde entonces no se han emitido nuevas comunicaciones oficiales por parte de las autoridades marítimas europeas, añadió la ONG.
Testimonios recopilados entre comunidades migrantes en Túnez sugieren que, a partir del 15 de enero, varios convoyes partieron desde distintas zonas costeras en medio de una mayor presión de las fuerzas de seguridad tunecinas en campamentos informales cerca de Sfax y de una supuesta relajación de los controles en las playas.
Según estos relatos, varias embarcaciones nunca regresaron y los familiares de las personas a bordo no han recibido información.
La ONG indicó que un traficante habría enviado cinco convoyes con entre 50 y 55 personas cada uno, mientras que fuentes comunitarias reportaron la salida de decenas de barcos desde diversos puntos de la costa al sur de Sfax.
Solo una embarcación habría llegado a Lampedusa el 22 de enero, con una persona fallecida a bordo, mientras que se informó de la desaparición en el mar de gemelos de un año de edad. Se cree que otras embarcaciones han desaparecido.
El grupo también informó de que las autoridades maltesas han recuperado decenas de cuerpos en el mar en los últimos días.