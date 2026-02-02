La ONG italiana Mediterranea Saving Humans advirtió que hasta 1.000 migrantes podrían haber desaparecido en el mar Mediterráneo central durante condiciones meteorológicas extremas provocadas por el ciclón Harry a mediados de enero.

La organización afirmó que los testimonios recopilados por Refugees in Libya and Tunisia apuntan a lo que podría ser una de las tragedias más mortíferas en la ruta migratoria del Mediterráneo central en los últimos años, y acusó a las autoridades de Italia y Malta de falta de información y de esfuerzos de rescate.

“Se están perfilando los contornos de la mayor tragedia de los últimos años a lo largo de las rutas del Mediterráneo central, y los gobiernos de Italia y Malta permanecen en silencio y no hacen nada”, declaró el lunes Laura Marmorale, presidenta de Mediterranea Saving Humans, en un comunicado.

Según información oficial transmitida mediante mensajes de la empresa de telecomunicaciones satelitales Inmarsat por el Centro de Coordinación de Salvamento Marítimo de Roma, al menos 380 personas figuraban como desaparecidas en el mar hasta el 24 de enero.

La alerta abarcó ocho casos distintos de búsqueda y rescate relacionados con embarcaciones que partieron de la ciudad tunecina de Sfax entre el 14 y el 21 de enero. Esos barcos transportaban, según los informes, a unas 380 personas migrantes, entre ellas mujeres y niños.

Hasta el 24 de enero, ninguna de las embarcaciones había sido localizada ni se habían confirmado rescates, según la ONG.

Las salidas coincidieron con severas condiciones meteorológicas en el Mediterráneo central, con olas que superaron los 7 metros y ráfagas de viento de más de 54 nudos, atribuidas al ciclón Harry.