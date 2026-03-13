Türkiye informó este viernes que una munición balística lanzada desde Irán que alcanzó a entrar en su espacio aéreo fue neutralizada por los medios de defensa aérea y antimisiles de la OTAN desplegados en el Mediterráneo oriental, según el Ministerio de Defensa Nacional.

Se trata del tercer incidente de este tipo en poco más de una semana.