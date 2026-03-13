Türkiye informó este viernes que una munición balística lanzada desde Irán que alcanzó a entrar en su espacio aéreo fue neutralizada por los medios de defensa aérea y antimisiles de la OTAN desplegados en el Mediterráneo oriental, según el Ministerio de Defensa Nacional.
Se trata del tercer incidente de este tipo en poco más de una semana.
"Se están tomando todas las medidas necesarias con decisión y sin vacilación contra cualquier amenaza dirigida al territorio y espacio aéreo de nuestro país”, añadió el ministerio en un comunicado oficial.
Y completó que también se están “realizando consultas con el país correspondiente para aclarar todos los aspectos del incidente”.
"Todos los desarrollos en la región están siendo monitoreados y evaluados de cerca, priorizando la seguridad nacional", concluyó.