La Corte Suprema de EE.UU. asestó el viernes un duro golpe al presidente Donald Trump al anular sus extensos aranceles globales, una de las piezas centrales de su ambiciosa agenda económica.

El fallo se centra en los gravámenes impuestos bajo una ley de poderes de emergencia, incluyendo los aranceles “recíprocos” que Trump aplicó a casi todos los países del mundo, en un intento por equilibrar lo que él consideraba déficits comerciales injustos. De este modo, la máxima instancia judicial marcó un límite claro al alcance de sus maniobras económicas.

Se trata, además, de la primera gran medida de su amplio programa que llega al máximo tribunal del país, al que Trump contribuyó a moldear con el nombramiento de tres jueces conservadores durante su primer mandato.

El presidente republicano se había mostrado vehemente sobre el caso, describiéndolo como uno de los más importantes en la historia de EE.UU. y advirtiendo que un fallo en su contra sería un golpe devastador para la economía. Sin embargo, la oposición legal no respetó líneas partidistas: libertarios y grupos proempresariales, normalmente aliados del GOP, también cuestionaron sus aranceles.

Por otra parte, las encuestas reflejan que los aranceles no gozan de simpatía entre la población, en un contexto de creciente preocupación por la inflación y la asequibilidad de los bienes.

Este revés llega después de que Trump lograra una serie de victorias temporales en la Corte, las cuales le habían permitido estirar los poderes ejecutivos en despidos de alto perfil o recortes significativos de fondos federales. No obstante, la anulación de los aranceles deja claro que incluso el presidente no puede exceder ciertos límites legales.

Aun así, el fallo no cierra por completo la puerta a los gravámenes: la administración todavía puede imponer aranceles bajo otras leyes, aunque con restricciones en velocidad y alcance. De hecho, altos funcionarios esperan mantener el marco general de aranceles vigente bajo esas otras facultades.

En términos constitucionales, corresponde al Congreso fijar los aranceles. Sin embargo, la administración Trump sostenía que una ley de 1977, que permite al presidente regular importaciones durante emergencias, le daba también ese poder. Cabe destacar que otros presidentes habían recurrido a esta ley, generalmente para sanciones, pero Trump fue el primero en usarla para impuestos a la importación.

El shock arancelario de Trump