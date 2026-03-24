El bolsillo de los chilenos sufrirá un duro golpe a partir de este jueves: el Gobierno del presidente, José Antonio Kast, autorizó un alza histórica en los valores de los combustibles, que en términos concretos asciende a casi medio dólar por litro. La medida se deriva del severo ajuste a un subsidio estatal que solía amortiguar la volatilidad de los precios internacionales del petróleo, ahora disparados por cuenta de la guerra en Oriente Medio.
Chile depende casi en su totalidad de las importaciones de petróleo, cuyo valor en las últimas semanas se ha desbocado, pasando de 70 a 110 dólares por cuenta del conflicto que lanzaron Estados Unidos e Israel contra Irán el pasado 28 de febrero. Con este telón de fondo, la administración de Kast, que ha prometido largamente una reducción del déficit fiscal, sostiene que el subsidio que amortigua los precios del petróleo le cuesta al Estado unos 140 millones de dólares semanales en este momento.
Así, la medida se toma "para ajustar los precios internos hacia niveles consistentes con los precios internacionales", según un comunicado del Ministerio de Hacienda. Y, la misma declaración cita al ministro de esa dependencia, Jorge Quiroz, asegurando que “estamos enfrentando un shock de los más grandes en el mercado del petróleo en décadas, en un contexto de estrechez fiscal muy severa. Tenemos que tomar decisiones duras para resguardar las finanzas públicas”.
Con el aumento, el precio de la gasolina tendrá un incremento del 32%, pasando de unos 1,3 dólares por litro a 1,7 dólares; mientras que el diésel aumentará un 62%, de 1 dólar también a 1,7.
"Para el ciudadano común es un alza sin precedentes al precio de la gasolina y diésel", explicó el economista Juan Ortiz, profesor de la Universidad Diego Portales, a la agencia de noticias AFP. Y añadió que esto llevará a que la inflación sea “mayor como resultado de este aumento del precio de los combustibles. El mayor impacto se verá en abril", apuntó.
El Gobierno de Kast, que asumió hace dos semanas, busca reducir el déficit fiscal que reportó el país en 2025, de 3,6% del PIB, atribuida por la anterior administración de Gabriel Boric (2022-2026) a ingresos menores a los previstos.
Ayudas al transporte
Ahora bien, para enfrentar la subida en el costo de vida que esto implica para la población, la nueva administración anunció una serie de acciones como el congelamiento de la tarifa del transporte público hasta final de año en la capital, y un “una subvención de 100.000 pesos (unos 90 dólares) mensuales para taxis y colectivos mientras dure la contingencia por hasta seis meses" que debe tramitar el Congreso. También se contempló la apertura de "una nueva línea de financiamiento para que taxis y colectivos accedan a un crédito preferencial para la renovación de flota, promoviendo la electromovilidad".
En cuanto a la energía, solo se aportan ayudas a la parafina, cuyo precio "bajará a niveles de febrero de 2026 y se mantendrá congelado durante el otoño y el invierno". De esta manera, "se enviará un proyecto de ley de discusión inmediata al Congreso para reponer el Fondo de Estabilización del Precio del Petróleo desde 5 millones de dólares actuales a 60 millones de dólares", se comunicó.
El Gobierno prometió que "trabajará junto a los gremios de transportistas para aplicar medidas de seguridad para el transporte de carga en ruta y sitios de descanso", ante el temor de que se puedan producir protestas populares.
Largas filas en las gasolineras
Escasos minutos después de que se conocieran las subidas, en las estaciones de servicio de Santiago, la capital, las filas de autos comenzaron a extenderse. “Si el valor del litro de petróleo sube, los camioneros tenemos que tener tarifas proporcionales para poder seguir ejerciendo nuestras funciones que es transportar lo que Chile produce, importa y exporta”, denunció el presidente de la Confederación Nacional de Transporte de Carga Terrestre de Chile, Sergio Pérez, en conversación con la agencia de noticias AFP.
“Nosotros siempre hemos tenido tranquilidad y hemos manifestado con energía. Vamos a seguir manteniendo la tranquilidad, pero necesitamos que haya soluciones concretas para que no se vea afectado la actividad que es muy fundamental para el funcionamiento de la nación”, concluyó.