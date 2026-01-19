TÜRKİYE
Türkiye expresa sus condolencias por el mortal incendio en un centro comercial de Pakistán
Un incendio en Pakistán arrasó un centro comercial de varias plantas en la capital comercial, Karachi, y dejó al menos 26 muertos, mientras decenas de personas continúan desaparecidas.
Consecuencias del incendio en un centro comercial de Karachi, Pakistán. / Reuters
Türkiye ha ofrecido sus condolencias al pueblo paquistaní por las vidas perdidas en el incendio de un centro comercial en la capital comercial, Karachi. El Ministerio de Relaciones Exteriores del país difundió este lunes un comunicado en el que el país se declaró “profundamente entristecido” por las muertes, deseando la misericordia de Alá (Dios) para los fallecidos.

El incendio se desató a última hora del sábado en el centro comercial Gul Plaza, de varias plantas, ubicado en el distrito comercial de Karachi, y ardió durante más de 24 horas, lo que dificultó las labores de rescate en una zona densamente poblada.

El número de fallecidos ascendió a 26 después de que se recuperaran más cuerpos entre los escombros, mientras que decenas de personas siguen desaparecidas, informaron medios locales este lunes. El edificio alberga alrededor de 1.200 tiendas, entre ellas comercios de ropa, electrodomésticos, cosméticos y artículos de loza, factores que, según fuentes locales, contribuyeron a la rápida propagación del fuego.

De acuerdo con Geo News, el número de personas desaparecidas aumentó a 73, con la incorporación de tres nombres más a la lista elaborada por el puesto de ayuda establecido por el Gobierno de Sindh.

Las labores de extinción ya concluyeron y actualmente se llevan a cabo tareas de enfriamiento y retirada de escombros, informaron funcionarios de la Corporación Metropolitana de Karachi. No obstante, las autoridades advirtieron que el edificio es antiguo y presenta inestabilidad estructural, lo que obliga a los equipos de rescate a actuar con extrema precaución.

